برنامه های هفته بسیج در خراسان جنوبی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علی محمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی تصریح کرد: برنامه های پیش بینی شده جهت بزرگداشت هفته بسیج در سه بخش استانی، شهرستانی و بخشی اجرا می شود.

به گفته وی، برگزاری مسابقات منطقه ای قرآن ویژه برادران بسیجی، اهدای جوایز طرح مائده های آسمانی، برگزاری کارگاه آموزشی هادیان و فرهیختگان بسیجی، همایش روحانیون گردان های عاشورا و الزهرا، برگزاری محافل قرآنی خواهران بسیجی، همایش تجلیل و تکریم از اندیش ورزان، برگزاری همایش منطقه ای مربیان عقیدتی سیاسی و برگزاری تورهای ایست و بازرسی از جمله برنامه های پیش بینی شده در اولین روزهفته بسیج می باشد.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج خراسان جنوبی از برگزاری ششمین جشنواره مبتکران و مخترعان دانشجوی بسیجی خبر داد و افزود: با توجه به تأکید مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بر تولید علم، برگزاری این جشنواره گامی مهم در راستای تحقق این امر است.

وی برگزاری محافل قرآنی و عترت بسیج، یادواره شهدای اداری و کارگری و اصناف، جشنواره ممتازین طلاب، همایش تجلیل از نخبگان بسیجی خواهر، شرکت بسیجیان در نماز جمعه و تجلیل از شرکت کنندگان در طرح هجرت 3 و افتتاح کلاس های علمی تخصصی در سطح استان را از دیگر برنامه های هفته بسیج در خراسان جنوبی عنوان نمود.

جانشین فرماندهی منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی اذعان داشت: برگزاری مسابقات گلباران و ترنم باران، همایش دانش آموختگان طرح ولایت استانی در سطح فرهنگیان، زنگ مقاومت و پایداری و درمان رایگان بسیجیان در مراکز درمانی بسیج و سپاه، برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع)، نیز از برنامه های این هفته در استان است.

وی خاطر نشان کرد: دوره های آموزش مربیگری آمادگی جسمانی و برگزاری مسابقات دومیدانی و همایش هادیان استانی را از برنامه های آخرین روز هفته بسیج که با نام بسیج، ورزش، سلامت نامگذاری شده می باشد.

سرهنگ محمدی، برگزاری یادواره شهدا، مراسم جشن میلاد امام رضا(ع)، برگزاری مسابقات قرآنی، همایش مشترک روحانیون و فرماندهان بسیجی، رزمایش های ناحیه ای، غبار رویی مزار شهدا، نشست های سیاسی فرهنگی، صبحگاه مشترک را از اهم برنامه های شهرستان های خراسان جنوبی برشمرد.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته بسیج در کلیه بخش های استان نیز اجرا می شود یادآور شد: عیادت از جانبازان و خانواده های شهدا در سطح روستاهای استان نیز پیش بینی شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی در پایان برگزاری همایش بزرگ بسیجیان استان همزمان با سراسر کشور را برجسته ترین برنامه هفته بسیج در این استان دانست.