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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۷:۵۸

استاندار کرمانشاه:

تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن در کرمانشاه در اولویت قرار گیرد

تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن در کرمانشاه در اولویت قرار گیرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نهضمت ملی مسکن در استان در حال پیگیری است، گفت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن در کرمانشاه در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و مدیران عضو برگزار شد، اظهار کرد: ساخت واحدهای جدید مسکونی در استان یک اولویت است ولی همزمان باید تکمیل طرح‌هایی که طی سالیان گذشته دچار رکود و یا دچار تأخیرهای جدی شده‌اند نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: افرادی زیادی از هم استانی‌ها منتظر تحویل این واحدهای نیمه کاره هستند و باید برای تکمیل آن‌ها اقدام شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه واگذاری ۱۰۳ هکتار زمین برای طرح جوانی جمعیت را یک اتفاق بسیار خوب توصیف کرد و گفت: برای یک هزار و ۴۰۰ واحد برگ واگذاری صادر شده که مردم در حال تحویل گرفتن آنها هستند.

صحرایی عنوان کرد: این واگذاری‌ها مقدمه‌ای برای رفاه بیشتر مردم و تشویق برای جوانی جمعیت است و در روزهای آینده این رویداد را حتماً جشن خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: خبر خوشحال کننده دیگر تخصیص ۱۳۴ میلیارد تومان بودجه حمایتی برای تأمین هزینه‌های اجرای تأسیسات و اقدامات زبربنایی طرح‌های حمایتی مسکن است.

اختصاص ۱۰۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن کرمانشاه

استاندار کرمانشاه یادآور شد: انجام مراحل تاسیساتی و زیربنایی واحدهای مسکونی طرح مسکن ملی توسط دولت به کاهش سهم آورده مردم و تسهیل در روند خانه دار شدن آن‌ها کمک می‌کند.

صحرایی گفت: طبق گزارش بنیاد مسکن تاکنون ۱۰ هزار و ۲۴۷ واحد مسکن ملی در مراحل مختلف آماده سازی و تکمیل معابر قرار دارد که کار بیش از نیمی از آن به اتمام رسیده و واحدهای باقی مانده هم تا پیش از آغاز فصل زمستان به اتمام می‌رسد.

وی عنوان کرد: همچنین در نشست امروز مجوز استفاده از یک هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی روستاها در استان کرمانشاه برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن صادر شد.

کد مطلب 5908433

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