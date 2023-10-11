آمادگی ۸۴۰ نیروی هلال احمر کرمانشاه برای اجرای طرح زمستانه

محمد باقر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله طرحی در کشور با عنوان طرح زمستانه اجرا میشود که امسال نیز به مرحله اجرایی خواهد رسید و طبق آن ۱۵ پایگاه فعال ثابت در استان کرمانشاه وارد فاز عملیاتی و در کنار این پایگاهها پستهای موقت در مسیرهای پر تردد و حادثه خیز افزایش خواهند یافت.
وی با اشاره به افزایش تعداد پایکاههای ثابت و موقت در کرمانشاه، افزود در این استان پایگاهها از ۱۵ مورد تا ۲۳ مورد افزایش خواهند یافت و در مسیر این آمادگیها باز آموزی تیمهای عملیاتی و آمادگی تجهیزات عملیاتی مانند خودروهای عملیاتی، لج کشها و… را نیز خواهیم داشت.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با تاکید بر اعلام آمادگی جمعیت هلال احمر برای مقابله با بحرانها و مشکلات احتمالی در فصل بارندگیها، تصریح کرد: بر همین اساس مجموعاً ۸۴۰ نفر نیروی هلال احمر درگیر طرح زمستانه و بارشها میشوند.
محمدی بیان کرد: طرح امدادی زمستانه با رویکرد عملیاتی، تکیه بر وظایف و شرح خدمات مصوب شده خود در ۲ بخش امداد و نجات و امدادرسانی و با هدف ارائه خدمات بهینه امداد و نجات، کاهش زمان حضور در صحنه حوادث، افزایش سرعت امدادرسانی در سوانح مختلف ترافیکی و غیر ترافیکی، کاهش آسیبهای جانی ناشی از حوادث ترافیکی در محورهای برون شهری و… دنبال میشود.
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