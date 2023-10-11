تصادفات رانندگی در استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال، ۷۸ درصد قربانیان حوادث رانندگی بوشهر در محل سانحه فوت شده اند که از شدت سوانح رانندگی حکایت دارد.

وی اضافه کرد: از مهمترین دلایل انسانی شدت تصادفات جاده‌ای به عجله در رانندگی، سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو ناشی از صحبت با موبایل و خستگی یا خواب آلودگی مربوط می‌شود که ضروری است کاربران جاده‌ای نسبت به رعایت این موارد دقت بیشتری داشته باشند.

سهم ۶۰ درصدی بزرگراه‌ها

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: بزرگراه‌ها با بیش از ۶۰ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات محورهای برون شهری استان بوشهر داشته‌اند که نشان می‌دهد با وجود استاندارد بودن جاده‌ها، اما عدم رعایت سرعت مجاز و قوانین رانندگی زمینه ساز تصادف می‌شود.

اخترشناس در خصوص آمار تصادفات برون شهری بوشهر طی نیمه نخست سال جاری گفت: بر اساس گزارش پلیس راه، از ابتدای سال تا پایان شهریور فوتی یک درصد، مجروحین ۱۹ درصد و تصادفات خسارتی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: خطای رانندگی و مشکلات فنی و ایمنی خودرو مهمترین عامل در وقوع حوادث بوده، اما تلاش شده با ایمن‌سازی، نصب علائم و اصلاحات هندسی، ایمنی راه‌ها افزایش یابد.

رشد سفرها

اخترشناس با اشاره به روند افزایشی وقوع تصادفات یادآور شد: رشد سفرها در ۶ ماه اول امسال در وقوع حوادث نقش داشته است.

وی گفت: استان بوشهر دارای چهار هزار و ۴۴۹ کیلومتر راه شامل ۶۹۵ کیلومتر بزرگراه، ۸۶۰ کیلومتر راه اصلی و ۸۴۵ کیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۴۰۹ کیلومتر راه روستایی است.