تصادفات رانندگی در استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال، ۷۸ درصد قربانیان حوادث رانندگی بوشهر در محل سانحه فوت شده اند که از شدت سوانح رانندگی حکایت دارد.
وی اضافه کرد: از مهمترین دلایل انسانی شدت تصادفات جادهای به عجله در رانندگی، سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو ناشی از صحبت با موبایل و خستگی یا خواب آلودگی مربوط میشود که ضروری است کاربران جادهای نسبت به رعایت این موارد دقت بیشتری داشته باشند.
سهم ۶۰ درصدی بزرگراهها
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر یادآور شد: بزرگراهها با بیش از ۶۰ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات محورهای برون شهری استان بوشهر داشتهاند که نشان میدهد با وجود استاندارد بودن جادهها، اما عدم رعایت سرعت مجاز و قوانین رانندگی زمینه ساز تصادف میشود.
اخترشناس در خصوص آمار تصادفات برون شهری بوشهر طی نیمه نخست سال جاری گفت: بر اساس گزارش پلیس راه، از ابتدای سال تا پایان شهریور فوتی یک درصد، مجروحین ۱۹ درصد و تصادفات خسارتی ۲۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر افزود: خطای رانندگی و مشکلات فنی و ایمنی خودرو مهمترین عامل در وقوع حوادث بوده، اما تلاش شده با ایمنسازی، نصب علائم و اصلاحات هندسی، ایمنی راهها افزایش یابد.
رشد سفرها
اخترشناس با اشاره به روند افزایشی وقوع تصادفات یادآور شد: رشد سفرها در ۶ ماه اول امسال در وقوع حوادث نقش داشته است.
وی گفت: استان بوشهر دارای چهار هزار و ۴۴۹ کیلومتر راه شامل ۶۹۵ کیلومتر بزرگراه، ۸۶۰ کیلومتر راه اصلی و ۸۴۵ کیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۴۰۹ کیلومتر راه روستایی است.
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