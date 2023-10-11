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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۶

معاون دادگستری ایلام خبر داد؛

افتتاح سامانه بانک زمین در استان ایلام

افتتاح سامانه بانک زمین در استان ایلام

ایلام-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام از افتتاح سامانه بانک زمین در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قمری عصر سه شنبه در آیین افتتاح سامانه بانک زمین در ایلام اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تصرفات غیر مجاز در اراضی ملی و تسهیل در روند صدور پروانه ساخت، سامانه بانک زمین همزمان با سراسر کشور در استان ایلام افتتاح شده است.

وی افزود: از مهم‌ترین اهداف این سامانه نظارت ماهواره‌ای از اراضی ملی و حساس کشور است که توسط این سامانه پیگیری می‌شود.

این مسئول ادامه داد: از دیگر اهداف این سامانه آن است که مردم به راحتی می‌تواند کارهایی که در ارتباط با اراضی ملی و پیگیری در سایر ادارات است را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام اضافه کرد: تمام استعلامات لازم برای ساخت و ساز در سامانه بانک زمین به صورت متمرکز انجام می‌شود و دیگر نیازی به رجوع به دستگاه‌های مختلف نیست.

کد مطلب 5908457

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