افتتاح سامانه بانک زمین در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قمری عصر سه شنبه در آیین افتتاح سامانه بانک زمین در ایلام اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تصرفات غیر مجاز در اراضی ملی و تسهیل در روند صدور پروانه ساخت، سامانه بانک زمین همزمان با سراسر کشور در استان ایلام افتتاح شده است.

وی افزود: از مهم‌ترین اهداف این سامانه نظارت ماهواره‌ای از اراضی ملی و حساس کشور است که توسط این سامانه پیگیری می‌شود.

این مسئول ادامه داد: از دیگر اهداف این سامانه آن است که مردم به راحتی می‌تواند کارهایی که در ارتباط با اراضی ملی و پیگیری در سایر ادارات است را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام اضافه کرد: تمام استعلامات لازم برای ساخت و ساز در سامانه بانک زمین به صورت متمرکز انجام می‌شود و دیگر نیازی به رجوع به دستگاه‌های مختلف نیست.