سرشماری پاییزه حیات وحش خراسان شمالی آغاز شد

رضا شکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پاییزه پستانداران از روز ۱۹ مهر و از منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی آغاز شد.
وی افزود: سرشماری هر منطقه در دو روز انجام میشود که در هر منطقه ۱۵ گروه دو تا سه نفره از محیطبانان این سرشماری را انجام خواهند داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان اینکه در این سرشماری محیطبانان با مشاهده مستقیم به آمار برداری از جمعیت وحوش اقدام میکنند، گفت: در این طرح جمعیت گونههای مختلف قوچ و میش اوریال، کل، بز و آهو آمار برداری میشود و محیطبانان در صورت مشاهده گونههای دیگر همچون گرگ، گراز، خرس و یا پلنگ و یوز پلنگ مشاهدات را ثبت میکنند
شکاریان بیان داشت: طرح سرشماری پاییزه در سه پارک ملی استان شامل پارک ملی سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین و پارک ملی ضامن آهو در شهرستان جاجرم و همچنین در چهار منطقه حفاظت شده شامل سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین، قرخود در مانه و سملقان، گلیل و سرانی در شیروان و پناهگاه حیات وحش میاندشت در شهرستان جاجرم اجرایی میشود.
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