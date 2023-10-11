نیروی دریایی در ماموریت ناوگروه ۸۶ جهانی اندیشید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ناصر آراسته صبح چهارشنبه در نشست تخصصی تبیین ابعاد حضور ناوگروه ۸۶ شجاعت، نوآوری و خطرپذیری نیروی دریایی را از شاخصه‌های مهم بیان کرد و گفت: نیروی دریایی جهانی اندیشید و ملی عمل کرد.

وی با عنوان اینکه تفکر جهانی را به عملی در ناوگروه خلاصه شد و مأموریت جهانی انجام شده است، افزود: در این مأموریت سطوح مختلف تاکتیکی، صحنه‌ای و راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اظهار اینکه ناوگروه در صحنه دریایی و ساحلی و آب‌های گرم و سرد مأموریت انجام داده است، گفت: این نیرو در دریاهای آرام، مواج و پرتلاطم مأموریت مهم را انجام داده است.

امیر سرتیپ آراسته یادآور شد: در کارگروه تاب آوری روحی، جسمی و اعتقادی کارکنان به خوبی ارزیابی شده است و با شناخت محیط بین المللی توانستیم به اهداف دست یابیم.

وی با اظهار اینکه نیاز است طب دریا را مورد توجه قرار دهیم، گفت: با این مأموریت خود را آماده کردیم تا نیروی دریایی عصر حضور را بنیانگذاری کنیم و امیدواریم هرچه زودتر شاهد آن باشیم حاکمیت ما در قطب جنوب با پرچم ایران مستقر شود.

وی گفت: نیروی دریایی ثابت کرد که در علم دریانوردی، فناوری و نجوم دریانوردی جیره خوار دیگران نیست و نیروی دریایی ما تمام ایرانی است.

رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی با اظهار اینکه نیروی دریایی توانایی تدوین ۱۱ آئین نامه جدید ایرانی در حوزه رزم را دارد، خواستار آن شد تا در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

سرتیپ آراسته ایجاد رشته تخصصی پزشکی دریایی را در نیروی دریایی لازم دانست و گفت: قدرت دریایی حاصل و مدیون انقلاب اسلامی است.