ظرفیت صنایع استان بوشهر برای حمایت از مددجویان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح چهارشنبه در نشست با مدیر کل بهزیستی استان بوشهر اظهار داشت: اقدامات مجموعه بهزیستی در جهت حمایت از محرومین جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: دشتی از جمله شهرستانی استان است که باید توجه بیشتری به افراد بهویژه اقشار نیازمند شود.
فرماندار دشتی بیان کرد: باید از ظرفیتهای پتروشیمیها در جهت حمایت از مددجویان استفاده شود.
وی اضافه کرد: از همه ظرفیتهای شهرستان در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه استفاده میشود.
بحرانی با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش باید حمایت شوند، گفت: باید با راهکارهای مناسب زمینه توانمند کردن افراد تحت پوشش فراهم شود.
فرماندار دشتی اضافه کرد: باید با ظرفیت نیروهای جوان مجموعه در پستهای مدیریتی استان استفاده شود.
نظر شما