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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۸

فرماندار دشتی:

ظرفیت صنایع استان بوشهر برای حمایت از مددجویان استفاده شود

ظرفیت صنایع استان بوشهر برای حمایت از مددجویان استفاده شود

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت توجه به محرومین و رفع دغدغه‌های آنها تاکید کرد و گفت: ظرفیت صنایع استان بوشهر برای حمایت از مددجویان استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح چهارشنبه در نشست با مدیر کل بهزیستی استان بوشهر اظهار داشت: اقدامات مجموعه بهزیستی در جهت حمایت از محرومین جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: دشتی از جمله شهرستانی استان است که باید توجه بیشتری به افراد به‌ویژه اقشار نیازمند شود.

فرماندار دشتی بیان کرد: باید از ظرفیت‌های پتروشیمی‌ها در جهت حمایت از مددجویان استفاده شود.

وی اضافه کرد: از همه ظرفیت‌های شهرستان در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه استفاده می‌شود.

بحرانی با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش باید حمایت شوند، گفت: باید با راهکارهای مناسب زمینه توانمند کردن افراد تحت پوشش فراهم شود.

فرماندار دشتی اضافه کرد: باید با ظرفیت نیروهای جوان مجموعه در پست‌های مدیریتی استان استفاده شود.

کد مطلب 5908488

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