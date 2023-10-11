به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در کارگاه احداث مخازن زلال ساز و کاهش کدورت حیدرآباد به واسطه تاکید استاندار این استان مبنی بر افزایش فعالیتهای کاری برای تسریع در کار به دلیل نزدیکی به شروع فصل سرما همزمان در چهار جبهه کاری نیروهای پیمانکار فعالیت میکنند.
وی افزود: عملیات آرماتوربندی و قالببندی دیوارههای بخش اول، بتنریزی بخش سوم کف مخزن ۷ هزار متر مکعبی، احداث دیواره حائل با سنگ و سیمان و خاکبرداری قسمتهای بالادست در ایستگاه حیدر آباد همزمان در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بتنریزی ۱۴۰ متر مکعب بتن آماده توسط سه دستگاه میکسر، شروع آرماتوربندی دیوارهها با آماده سازی ۱۲۰ تن میلگرد، احداث دیوار حائل سنگ و سیمانی به طول ۶۰ متر، عرض سه متر و ارتفاع ۵ متر و خاکبرداری برای جلوگیری از رانش زمین انجام میشود.
کریمی عنوان کرد: با تکمیل طرحهای در نظر گرفته شده در ایستگاه حیدر آباد آب آشامیدنی مردم در شهرستانهای شهرکرد، فارسان و روستاهای کوهرنگ در مواقعی که چشمه کوهرنگ دچار کدورت شود زلالسازی انجام میشود.
وی اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه را ۵۱ میلیارد تومان اعلام کرد.
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