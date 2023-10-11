به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم علمداری صبح چهارشنبه در نشست با امام جمعه خارگ اظهار داشت: انتخابات مهمی را در پیش رو داریم که دشمنان برنامه‌های ویژه‌ای برای کاهش حضور مردم در این انتخابات دارند.

وی ضمن تشکر از نهاد امامت جمعه اضافه کرد: با همه خدمات دولت از بدو کار که همراه با بیماری منحوس کرونا همراه بود تا امروز، نیازمند روحیه جهادی در عرصه انتخابات به بصیرت بخشی و روشنگری ائمه جمعه نیازمند هستیم.

رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: تلاش دشمن با سایه انداختن بر خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌تواند عزم راسخ ملی را سست کند و مانند گذشته انتخابات باشکوهی برگزار خواهد شد.

سناریوهای تکراری دشمن

امام جمعه خارگ نیز با تاکید بر حضور حداکثری اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی با شروع زنگ انتخابات به سناریوهای تکراری مانند عدم حضور مردم در انتخابات، حمله به شورای نگهبان، ساختارشکنی نسبت به قوانین و … متوسل می‌شوند.

حجت‌الاسلام محمود کارگر افزود: مهم‌ترین مؤلفه قدرت، مردم هستند که با خدمات رسانی و توجه ویژه به مشکلات آنان توسط دولتمردان و امید آفرینی موجبات حضور حداکثری را فراهم خواهد آورد.