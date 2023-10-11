حکمرانی دریایی از مولفه های موازنه قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم یحیی نامجو صبح چهارشنبه در نشست تخصصی ابعاد حضور ناوگروه ۸۶ در دانشگاه دریایی نوشهر با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، حضور ناوگروه افتخار بزرگی است و این فرمایش مدال زرینی بر سینه نیروی‌دریایی است، با اشاره به ادراک و باورهای غلط دشمن درباره جامعه ایرانی اظهار داشت: دشمن درصدد تهاجم شدیدتر به باورهای و اعتقادات جامعه بود.

.وی با اشاره به ادراک و باورهای غلط دشمن درباره جامعه ایرانی اظهار داشت: برداشت دشمن این است که فروپاشی ذهنی در لایه‌های احساسی و ادراکی در جامعه شکل گرفته و درصدد تهاجم شدیدتر به باورهای و اعتقادات جامعه است.

وی گفت: امنیت به عنوان دومین نیاز جوامع انسانی به یمن اقدام‌های افتخار آمیزی مانند مأموریت ناوگروه ۸۶ در جامعه ایران اسلامی ساری و جاری است. از آن جایی که جهان در حال انجام نظم نوین جدید و انتقال قدرت از غرب به شرق است، یکی از مؤلفه‌های اثر گذار در جابجایی این قدرت توانایی حضور در دریاها و حکمرانی دریایی از مؤلفه‌های موازنه قدرت است.

امیر دریادار دوم نامجو حکمرانی دریایی را از مؤلفه‌های تغییر موازنه قدرت برشمرد و گفت: حضور ارتش در اقیانوس‌های دوردست در راستای تبدیل شدن ایران به قدرت جهانی صورت گرفته است.

این فرمانده نیروی دریایی گفت: حضور ناوگروه در دریاها یاس و ناامیدی را در اردوگاه دشمن رقم زده است. ناوگروه ۸۶ به عنوان دست بلند نظام در راستای گسترش عمق راهبردی ایران اسلامی نقش مهمی برای بطلان باورهای غلط دشمن ایفا کرده است.

وی افزود: این ناوگروه بیش از هرچیزی امنیت ایجابی را در جامعه ایجاد کرده و موجبات امنیت و غرور ملی، روحیه خودباوری، روحیه خوداتکایی، اعتماد به دانش بومی را فراهم کرده است.