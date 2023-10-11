آئین تجلیل از حامیان فعال در عرصه اکرام و تحکیم خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته فرهنگی تهران، آئین تجلیل از حامیان فعال در عرصه تحکیم خانواده توانمند سازی و ارائه تسهیلات جهیزیه با حضور قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان تهران، اعضای شورای مدیران و جمعی از حامیان و خیران در سالن شورا کمیته امداد استان تهران برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی، قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان تهران در این آئین ضمن تقدیر از همکاری حامیان با این نهاد در راستای توانمندی خانواده‌های تحت حمایت، گفت: حوزه اکرام ایتام و محسنین در واقع با کمک حامیان و خیرین می‌تواند آینده بهتری را برای جامعه هدف تحت حمایت رقم بزند.

وی افزود: حامیان کمک کننده و راه‌گشای مسیر زندگی ایتام هستند.

اسماعیلی بیان کرد: با کمک‌های نوع دوستانه مادی و معنوی حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین بسیاری از ایتام و فرزندان محسنین رشد و پرورش یافته و در حوزه‌های مختلف با کسب مدارج علمی، اجتماعی، اقتصادی و … به جامعه خدمت می‌کنند.

قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان تهران، تصریح کرد: با همکاری حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین خدمات مختلف توانمندسازی از جمله آزادی سرپرست زندانی خانواده تحت حمایت، کمک به تحصیل دانش آموزان، تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و … به جامعه هدف ارائه می‌شود.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۹۰ هزار حامی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، قریب به هزار مرکز نیکوکاری، ۱۰۰ مؤسسه خیریه و گروه جهادی و ۱۰ خیران مسکن ساز و مدرسه ساز با این نهاد در استان تهران همکاری دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: اجرای طرح حامی آرزوها به منظور برآورده شدن آرزوهای ایتام و فرزندان محسنین در این نهاد اجرایی می‌شود.

محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران نیز با بیان اینکه هم اکنون ۲۶ هزار یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت این نهاد هستند، گفت: از این تعداد ۵ هزار نفر یتیم و ۲۱ هزار نفر فرزند محسنین هستند.

وی افزود: فرزندان محسنین غالباً از فرزندان خانواده‌های دارای سرپرست بیمار و از کارافتاده، طلاق، دارای سرپرست زندانی هستند.

دهرویه ادامه داد: کمیته امداد استان تهران علاوه بر جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت در این استان به عنوان استان معین نسبت به جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد اقدام می‌کند.

در ادامه حسین زمانیان، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران به برنامه‌های مختلف این نهاد به مناسبت هفته فرهنگی اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره تهران دیجیتال من، اردوی یکروزه توسط کانون‌های فرهنگی ادارات اجرایی با محوریت تهران گردی و آشنایی با صنعت گردشگری دوره‌های آموزشی بازی‌های رایانه‌ای ویژه کودکان با محتوای ارزشی، جشنواره راویان نوجوان تهران، همایش مهارت آموزی با محوریت مشاغل پربازده از جمله برنامه‌های این نهاد به مناسبت هفته فرهنگی تهران است.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های این نهاد کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت است، اظهار کرد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت از جمله خدمات این نهاد به این گروه از جامعه هدف تحت حمایت است.

زمانیان بیان کرد: ارائه خدمات مشاوره به صورت فردی و گروهی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف از جمله مهارت‌های زندگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهداشت فردی و اردوهای زیارتی و آموزشی از جمله خدمات این به جامعه هدف در حوزه امور فرهنگی است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه در تابستان سال جاری کمیته امداد استان تهران در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید آوینی میزبان مددجویان تحت حمایت از استان‌های دیگر بود، خاطرنشان کرد: استعدادیابی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بازدید از مکان‌های فرهنگی و زیارتی استان تهران از برنامه‌های این نهاد در این اردوها بود.