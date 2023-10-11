به گزارش خبرنگار مهر,، احمد یزدان پناه صبح چهارشنبه در بازدید از بخش دیالیز بیمارستان بوشهر اظهار داشت: در راستای تقویت زیرساخت‌های تخصصی و درمانی تأمین دستگاه‌های با تکنولوژی بالا از اولویت برنامه‌های معاونت درمان است که به لطف خداوند توفیقات هم داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: با توجه به فرسوده بودن و پایان عمر مفید دستگاه‌های دیالیز استان مقرر شد ۱۱ عدد دستگاه دیالیز خریداری شود و پس از نیازسنجی و به نسبت وضعیت دستگاه‌های بخش‌های دیالیز به بیمارستان‌های استان تزریق شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر با وزارت بهداشت ۱۱ دستگاه دیالیز به ارزش ۳۳ میلیارد ریال به بیمارستان‌های نیازمند استان توزیع شد.

وی افزود: دریافت خدمات درمانی با کیفیت و ایمنی از حقوق اصلی بیماران است، دیالیز فرایند پیچیده و سختی است که نیازمند استفاده از دستگاه‌های مناسب و با کیفیت است، خوشبختانه دستگاه‌های خریداری شده تمام استانداردهای لازم را برخوردارند و امید است در آینده شاهد نوسازی همه دستگاه‌های دیالیز باشیم.