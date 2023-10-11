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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۳

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۱۱ دستگاه دیالیز در بیمارستان‌های استان بوشهر توزیع شد

۱۱ دستگاه دیالیز در بیمارستان‌های استان بوشهر توزیع شد

بوشهر- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۱۱ دستگاه دیالیز به ارزش ۳۳ میلیارد ریال در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر,، احمد یزدان پناه صبح چهارشنبه در بازدید از بخش دیالیز بیمارستان بوشهر اظهار داشت: در راستای تقویت زیرساخت‌های تخصصی و درمانی تأمین دستگاه‌های با تکنولوژی بالا از اولویت برنامه‌های معاونت درمان است که به لطف خداوند توفیقات هم داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: با توجه به فرسوده بودن و پایان عمر مفید دستگاه‌های دیالیز استان مقرر شد ۱۱ عدد دستگاه دیالیز خریداری شود و پس از نیازسنجی و به نسبت وضعیت دستگاه‌های بخش‌های دیالیز به بیمارستان‌های استان تزریق شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر با وزارت بهداشت ۱۱ دستگاه دیالیز به ارزش ۳۳ میلیارد ریال به بیمارستان‌های نیازمند استان توزیع شد.

وی افزود: دریافت خدمات درمانی با کیفیت و ایمنی از حقوق اصلی بیماران است، دیالیز فرایند پیچیده و سختی است که نیازمند استفاده از دستگاه‌های مناسب و با کیفیت است، خوشبختانه دستگاه‌های خریداری شده تمام استانداردهای لازم را برخوردارند و امید است در آینده شاهد نوسازی همه دستگاه‌های دیالیز باشیم.

کد مطلب 5908515

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