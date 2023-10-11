رفع مشکلات ترافیکی نیازمند ارتقای فرهنگ در این حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی صبح چهارشنبه در همایش طلایهداران ترافیک و تجلیل از نمونههای ترافیکی شهروند قانونمدار پلیس خدمتگذار در سنندج، اظهار کرد: در حوزه ترافیک افکار عمومی و رسانهها شهرداریها را از دستگاههای اصلی میشناسند، اما واقعیت این است که رفع مشکلات ترافیکی نیازمند همراهی بخشهای مختلف و ارتقای فرهنگ ترافیکی جامعه است.
وی افزود: موفقیت یا عدم موفقیت در این حوزه بسته به میزان همدلی و همراهی تیم مدیریتی و مشارکت اجتماعی مردم است، کم کاری هر بخش در این حوزه مانع رسیدن به اهداف میشود.
رشیدی گفت: اقدامات مختلفی در حوزه رفع مشکلات ترافیکی در شهر سنندج انجام و برنامههای متعددی هم در دستور کار داریم، معتقدیم تا رسیدن به نقطه مطلوب در رفع مشکلات ترافیکی و روانسازی ترافیک فاصله زیادی نداریم و به شرط همراهی همه بخشها شاهد تحولات خوبی خواهیم بود.
وی افزود: شهرداری سنندج خود را ملزم به رفع مشکلات ترافیکی و اجرای مصوبات شورای ترافیک در این خصوص میداند و هر آنچه در توان داشتهایم به کار گرفتهایم.
شهردار سنندج با تاکید بر اینکه در مسیر ریل توسعه عمران شهری و رفع مشکلات ترافیکی با تمام ظرفیتها و توان پای کار هستیم، خاطرنشان کرد: ترافیک فقط حوزه عمرانی شهری و اصلاح طرحها هندسی و تقاطعها خلاصه نمیشود تحقق اهداف در این حوزه براساس آنچه در دنیا مطرح میشود توسعه فرهنگ و ایجاد بسترهای مشارکت اجتماعی است.
رشیدی اضافه کرد: در حوزه ترافیک کار فرهنگی باید از مدارس شروع شود در این زمینه نیاز به ورود جدی و تلاش مضاعف آموزش و پرورش داریم کارهای خوبی در گذشته انجام شده، اما کافی نیست.
وی به اجرای طرح همیار پلیس و موفقیت این طرح اشاره کرد و گفت: باید اقدامات فرهنگی از این دست را به صورت ویژه در آموزش و پرورش دنبال کنیم تا شاهد تأثیرات مثبت آن در کاهش ترافیک باشیم.
شهردار سنندج خاطرنشان کرد: نقش دانشگاهها به عنوان بازوی علمی هر جامعه در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک و انجام کارهای علمی قابل عملیاتی شدن در این حوزه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
رشیدی با تاکید بر اینکه در برخی موارد انجام کارهای عمرانی در حوزه ترافیک نیز به فرهنگسازی گره خورده است، گفت: باید فرهنگ مشارکت اجتماعی در کاهش ترافیک در جامعه نهادینه شود در حال حاضر اجرای برخی پروژههای عمرانی در حوزه ترافیک شهری به خاطر وجود معارض با مشکل مواجه است در این زمینه نیاز به فرهنگسازی هستیم.
وی افزود: اقدامات شهرداری در حوزه عمرانی به خاطر راضی نشدن برخی معارضین بسیار با کندی و سختی پیش میرود و در این زمینه ساعتها وقت همکاران در جلسات تهاتر با معارضین صرف میشود.
شهردار سنندج گفت: در راستای رفع گرههای ترافیکی شهرداری برنامههای مختلفی را با دیدگاه ایجاد بسترهای رفاهی، توزیع عادلانه خدمات و اقدامات پدافند غیرعامل در دست اجرا دارد که تحول خوبی در این حوزه به دنبال خواهد داشت.
رشیدی با بیان اینکه معارضین اجرای طرحهای عمرانی شهری فقط شهروندان نیستند گفت: دستگاههای دولتی و سازمانهای مختلف مانند آموزش و پرورش به ویژه در هستههای مرکزی شهر بخشی از معارضین مسیر طرحهای ترافیکی شهرداری سنندج را تشکیل میدهند که میتوانند با مشارکت اجتماعی در این بخش الگوی خوبی برای شهروندان باشند.
شهردار سنندج اضافه کرد: انگشت اشاره ما در حوزه همراهی و مشارکتهای اجتماعی فقط به سمت مردم نیست، نیازمند حمایت و همکاری جدی دستگاههای مختلف دولتی در این حوزه هستیم.
شهردار سنندج افزود: ساختمان زندانها با عرصه ۶ هزار و ۵۰۰ متر در سه راه شریفآباد میتواند بستر ارزشمندی برای ایجاد پارک سوار و یا پارکینگ طبقاتی باشد تخصص این مهم زمینه را برای اجرای طرح پیاده محور کردن میدان آزادی تا سه راه شهید تعریف نیز فراهم خواهد کرد.
وی عنوان کرد: ساختمان بهداشت در چهار راه چهارباغ، کانون اقبال لاهوری سه راه برق، آموزش و پرورش ناحیه یک میدان آزادی، ساختمان فرهنگ و ارشاد و ساختمان بهزیستی کوچه جنب فرمانداری از املاکی هستند که در صورت تهاتر دستگاههای ذیربط میتوانند زمینه را برای اجرای طرحهای ترافیکی و رفع مشکل ترافیک در شهر سنندج فراهم سازند.
رشیدی گفت: پای کار آمدن مردم و دستگاههای مختلف در این حوزه نیاز ضروری است اجرای طرحهای مختلف ترافیکی و تسهیل در تردد شهروندان و رفع مشکلات و گرههای ترافیکی بدون همراهی و مشارکت دستگاههای مختلف و شهروندان میسر نمیشود.
شهردار سنندج افزود: در حوزه پدافند غیرعامل چندین پل شامل پل گریزه و قشلاق مورد توجه و تعریض پل قشلاق در حال انجام است و بلوار اسلام آباد از دیگر طرحهای عمران شهری است که در حال انجام است.
وی در ادامه به کاهش ۳۳ درصد تصادفات درون شهری بر اساس اعلام مسئولان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: سنندج موفق به کسب رتبه چهارم کشور در کاهش تصادفات درون شهری شده است تمام تلاش ما باید رسیدن آمار تلفات ناشی از تصادفات درون شهری به صفر باشد.
شهردار سنندج وجود پلیس را مایه آرامش دانست و گفت: هرچند واقف به کمبود نیرو در این مجموعه خدوم هستیم، اما انتظار داریم نقش پلیس راهور و حضور آنها در شهر پررنگتر شود.
رشیدی افزود: امیدواریم برنامههای شهرداری و پیشنهاداتی که در شورای ترافیک مطرح و تصویب میشود منجر به کاهش تصادفات و به صفر رسیدن کامل تلفات و خسارات ناشی از تصادفات باشد
وی از ایجاد چندین پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر سنندج خبر داد و گفت: تمام تلاش ما خدمت به مردم و تلاش در مسیر رضایتمندی شهروندان فرهنگی و قدرشناس سنندج است.
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