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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۲۱

روز جمعه برگزار می‌شود؛

تکریم مقام پدر شهیدان آذرآبادی حق در گلزار شهدای تبریز

تکریم مقام پدر شهیدان آذرآبادی حق در گلزار شهدای تبریز

تبریز- روز جمعه ۲۱ مهرماه با برگزاری مراسمی، یاد و خاطره پدر گرانقدر شهیدان آذرآبادی حق، گرامی داشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی معاون شهردار تبریز و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: با برگزاری مراسمی یاد و خاطره حاج حسن آذرآبادی حق، پدر گرانقدر و فقید شهیدان یعقوب، رضا و محمد آذرآبادی حق در حسینیه گلزار شهدای آرامستان تبریز گرامی داشته می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با تسلیت درگذشت پدر گرانقدر این شهدای ارجمند، افزود: این برنامه روز جمعه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۶، با حضور امت شهید پرور، خواهران و برادران متدین و شهروندان گرامی تبریز در محل حسینیه گلزار شهدای تبریز برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت مقام حاج حسن آذرآبادی حق، پدر شهیدان یعقوب، رضا و محمد، شهدای گرانسنگ و جاودان سالهای دفاع مقدس، توسط شهرداری کلانشهر تبریز با حضور خانوده های معظم شهدا، مادحان و شعرای انقلاب، مدیران و مقامات استانی و محلی، شهروندان قدرشناس تبریزی روز جمعه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

شهید یعقوب آذرآبادی‌حق که متولد پانزدهم اسفند ۱۳۳۸ تبریز بود، در پنجم اسفند ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل شد، اما اثری از پیکرش به دست نیامد تا اینکه بعد از ۳۵ سال و در سال ۱۳۹۷، پیکر مطهرش شناسایی و پس از انتقال به تبریز تشییع و در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

برادرش رضا آذرآبادی حق هم که متولد پنجم اردیبهشت ۱۳۴۱ تبریز بود، ۲ روز بعد در همان عملیات شربت شهادت را نوشید، اما تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.

محمد آذرآبادی حق کوچک‌ترین برادر این شهدا متولد دهم خرداد ۱۳۴۳ حدود چهار ماه قبل از یعقوب و رضا، یعنی در دوم آبان ۱۳۶۲ در منطقۀ پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه به فیض عظمای شهادت نائل آمده بود. مزار مطهر این شهید نیز در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز واقع است.

کد مطلب 5908523

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