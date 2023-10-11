سرمربی تیم فوتبال الاتحاد عربستان در آستانه اخراج

به گزارش خبرنگار مهر، «نواف الاسیوی» خبرنگار عربستانی در حساب کاربری خود خبر داده است که باشگاه الاتحاد عربستان به زودی با «نونو اسپیریتو سانتو» سرمربی این تیم قطع همکاری می‌کند.

تیم فوتبال الاتحاد عربستان در ۳ بازی اخیر خود ۲ مساوی و یک شکست داشته است. گویا آستانه صبر مدیران الاتحاد به پایان رسیده است و قرار است به زودی سکان هدایت این تیم پر ستاره را به مربی دیگری بسپارند.

تیم فوتبال الاتحاد یکی از حریفان تیم سپاهاهن در لیگ قهرمانان آسیاست که دیدار هفته دوم این دو تیم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار نشد و کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا باید در مورد آن رای بدهد.