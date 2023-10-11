به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری در گفت‌وگویی موضوع کمبود متخصصان سونولوژیست خانم در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: پیرو درخواست مردم و دستور ریاست جمهوری و همچنین مقام عالی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم توانست یک نفر متخصص خانم را در این زمینه جذب کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین با فارغ‌التحصیل شدن نیروهای ضریب k و تخصصی سونوگرافی تا یک ماه آینده، وزارت خانه قول داده تا پنج نفر از نیروهای متخصص خانم در این زمینه را به دانشگاه علوم پزشکی قم بفرستد.

وی خاطرنشان کرد: انجام این مهم به ما کمک می‌کند برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهتری برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای خانم‌ها در مراکز درمانی دولتی در سطح استان داشته باشیم.

دکتر مصری مطرح کرد: همچنین در ادامه با موافقت وزارت بهداشت دوره‌های کوتاه‌مدت حرفه‌ای برای متخصصان داخلی طب اورژانس و همکاران پزشک خانم و آقا و همچنین سایر تخصص‌های مورد نیاز در نظر گرفته می‌شود و آن‌ها بعد از گذراندن این دوره‌ها، برحسب نیازی که بیماران دارند بر بالین آن‌ها حاضرشده و از توانمندی‌شان در مراکز درمانی استان استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان تعداد متخصصین رادیولوژیست آقا و خانم در دانشگاه را در حال حاضر ۶ نفر عنوان کرد و گفت: سه نفر از این متخصصین آقا و سه نفر نیز متخصص رادیولوژی خانم هستند که مقرر گردیده اضافه شدن دستیاری رادیولوژی در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گیرد.