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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

مشکل کمبود رادیولوژیست زن در قم حل می‌شود

مشکل کمبود رادیولوژیست زن در قم حل می‌شود

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:پیرو درخواست مردم و دستور ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی قم حل مشکل کمبود متخصصان سونولوژیست خانم در استان را در دستور خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری در گفت‌وگویی موضوع کمبود متخصصان سونولوژیست خانم در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: پیرو درخواست مردم و دستور ریاست جمهوری و همچنین مقام عالی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم توانست یک نفر متخصص خانم را در این زمینه جذب کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین با فارغ‌التحصیل شدن نیروهای ضریب k و تخصصی سونوگرافی تا یک ماه آینده، وزارت خانه قول داده تا پنج نفر از نیروهای متخصص خانم در این زمینه را به دانشگاه علوم پزشکی قم بفرستد.

وی خاطرنشان کرد: انجام این مهم به ما کمک می‌کند برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهتری برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای خانم‌ها در مراکز درمانی دولتی در سطح استان داشته باشیم.

دکتر مصری مطرح کرد: همچنین در ادامه با موافقت وزارت بهداشت دوره‌های کوتاه‌مدت حرفه‌ای برای متخصصان داخلی طب اورژانس و همکاران پزشک خانم و آقا و همچنین سایر تخصص‌های مورد نیاز در نظر گرفته می‌شود و آن‌ها بعد از گذراندن این دوره‌ها، برحسب نیازی که بیماران دارند بر بالین آن‌ها حاضرشده و از توانمندی‌شان در مراکز درمانی استان استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان تعداد متخصصین رادیولوژیست آقا و خانم در دانشگاه را در حال حاضر ۶ نفر عنوان کرد و گفت: سه نفر از این متخصصین آقا و سه نفر نیز متخصص رادیولوژی خانم هستند که مقرر گردیده اضافه شدن دستیاری رادیولوژی در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 5908541

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