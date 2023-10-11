توانمندسازی زندانیان استان بوشهر برای حضور در بازار کار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح چهارشنبه در بازدید از زندان و اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی دشتستان اظهار داشت: سیاست کاهش جمعیت کیفری با جدیت در استان بوشهر در دستور کار است و اقدامات مهمی در این زمینه داریم.

وی با بیان اینکه باید سعی شود که سیاست حبس زدایی را اعمال کنیم خاطرنشان کرد: از عفوها و تخفیف مجازات‌ها استفاده بهینه شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر پس از بازدید از زندان برازجان از اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی نیز بازدید کرد و گفت: می‌بایست در راستای بازآموزی نیروی انسانی ماهر در زندان تلاش شود زیرا این امر می‌تواند نرخ بازگشت مجدد مددجویان را کاهش دهد.

مهرانگیز به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان بوشهر و رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشتستان و مدیرکل زندان‌های استان بوشهر و رئیس زندان دشتستان از زندان شهرستان دشتستان و اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با حضور در شهرستان دشتستان علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف زندان دشتستان از نزدیک و به صورت چهره به چهره در جمع مددجویان اندرزگاه‌ها حضور یافت و به درخواست‌ها و مسائل و مشکلات قضائی آنان استماع و دستورات لازم صادر کرد.

حمایت از خانواده زندانیان

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با دیدار با خانواده برخی زندانیان، مسائل و مشکلات خانواده‌ها را مورد بررسی قرار داد و گفت: تمامی سعی ما کاهش جمعیت کیفری است.

مهرانگیز ادامه داد: خانواده‌هایی که به نوعی سرپرست آنها در زندان هستند دچار مشکلاتی هستند که می‌بایست مورد حمایت قرار گرفته شوند زیرا خانواده‌هایی که دچار این مشکلات می‌شوند بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند

رئیس کل دادگستری استان بوشهر و دیگر مسئولین ضمن ابراز همدردی با این خانواده‌ها، بسته‌های معیشتی اقلام خوراکی، وسایل برقی اعم از یخچال و کولر، پک های لوازم التحریر برای دانش آموزان و اقلامی دیگر را در اختیار آن‌ها قرار دادند.

در این دیدارها رئیس کل دادگستری استان بوشهر دستور آزادی یک زندانی که دارای شرایط بود را صادر کرد.