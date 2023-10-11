به گزارش خبرگزاری مهر مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: محدودیت‌های ترافیکی از امروز چهارشنبه ۱۹ مهر تا روز شنبه ۲۲ مهر ماه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود که بر اساس آن تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه از جاده‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.

آمد وشد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

محدودیت تردد در جاده کندوان

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه از مرزن آباد به کرج و تهران ممنوع است و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ امروز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد یکطرفه خواهد بود.

آمد و شد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به کرج و تهران یکطرفه خواهد بود.

محدودیت تردد در جاده هراز

رفت وآمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز جمعه در جاده هراز در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب به صورت یکطرفه خواهد بود.

محدودیت تردد خودروهای سنگین

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از جاده کرج – چالوس و بالعکس و تردد همه تریلرها کماکان از جاده هراز ممنوع است.

آمد و شد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از جاده هراز ممنوع است.

اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در جاده‌های استان خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تغییر در ساعت و با نحوه اجرا محتمل خواهد بود.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

مازندران ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از طریق سه محور چالوس، هراز و سوادکوه به پایتخت، جاده کیاسر به استان سمنان، رامسر به استان گیلان و گلوگاه به استان گلستان متصل می‌شود.