پیگیر مرگ ۶ نوزاد در بیمارستان هاجر شهرکرد هستیم

حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فوت ۶ نوزاد در بخش NICU بیمارستان هاجر شهرکرد، اظهار کرد: قبل از اینکه به لحاظ قانونی به این موضوع ورود کنیم باید صورت مسئله مشخص و تعیین شود.

وی افزود: خوشبختانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری به صورت قانونی به موضوع فوت نوزادان ورود کرده است و این بهترین شکل برخورد قانونی است.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فضاسازی یا سوءاستفاده‌ای در خصوص فوت ۶ نوزاد در شهرکرد شکل بگیرد، ادامه داد: بعد از اعلام نظر دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد، حتماً عاملان عمدی و غیرعمدی این اتفاق نیز مشخص می‌شوند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر مسئولان کشوری نیز این واقعه را با حساسیت دنبال می‌کنند.

جعفری عنوان کرد: به جای اینکه اخبار کذب دست مایه‌ای برای آزار مردم و تخریب روانی جامعه به‌ویژه خانواده‌ها شود، منتظر نتیجه تحقیقات دادستانی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با روشن شدن زوایای حادثه و عاملان احتمالی به حسب وظیفه نظارتی مجلس و حفظ حقوق مردم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: لازم به ذکر است دامن زدن به این واقعه ناراحت کننده امنیت روانی جامعه و مادرانی که نگران فرزندان خود هستند را به خطر می‌اندازد، اجازه دهیم روند کار از طریق مراجع قانونی و دادستانی به عنوان مدعی العموم پیگیری شود.

جعفری تاکید کرد: مردم نگران نباشند چراکه نتیجه بررسی‌های دادستانی مرکز استان چهارمحال و بختیاری هر چه باشد حتماً از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.