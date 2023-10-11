ترافیک سنگین در آزاد راه کرج - تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین، از این نقطه تا عوارضی قدیم تهران، نیمه سنگین و از این نقطه تا تهران نیز نیمه سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج از پایتخت تا عوارضی قدیم این شهر، نیمه سنگین، از این نقطه تا کیلومتر ۲۵ آزادراه، نیمه سنگین و از این نقطه تا کرج، نیمه سنگین است.

او افزود: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا گلشهر، سنگین و عکس آن نیمه سنگین است.

زندی فر گفت: همچنین ترافیک در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان روان است.