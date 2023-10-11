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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۱

فرماندار شهرستان صحنه خبر داد؛

برگزاری جشنواره انگور و سیب سرتخت در روستای «کندوله» شهرستان صحنه

برگزاری جشنواره انگور و سیب سرتخت در روستای «کندوله» شهرستان صحنه

کرمانشاه- فرماندار شهرستان صحنه از برگزاری جشنواره انگور و سیب سرتخت در روستای «کندوله» شهرستان صحنه خبر داد.

غلامرضا شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه گردشگری و معرفی فرصت‌های گردشگری استان کرمانشاه جشنواره انگور و سیب سرتخت در روستای کندوله شهرستان صحنه برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به تاکید استاندار کرمانشاه مبنی بر معرفی فرصت‌های گردشگری استان به ویژه در شهرستانها این جشنواره برگزار خواهد شد.

فرماندار شهرستان صحنه تصریح کرد: جشنواره انگور و سیب سرتخت در روستای کندوله شهرستان صحنه فردا پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۰ الی ۱۶ برزار خواهد شد.

شهبازی از عموم مردم استان کرمانشاه برای شرکت در این جشنواره و آشنایی با جاذبه‌های گردشگری استان دعوت کرد.

کد مطلب 5908566

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