تیم بازرسی وزارت بهداشت ملزم به ارائه گزارش مرگ ۶ نوزاد در شهرکرد

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به خانواده نوزادانی که این حادثه برای آنها پیش آمده اظهار کرد: با تمام وجود این ضایعه را به خانواده‌های این نوزادان که غم سنگینی را به خاطر از دست دادن فرزندشان متحمل شدند تسلیت گفته و به عنوان یک مسئول از این خانواده‌ها عذرخواهی می‌کنم.

وی تصریح کرد: حادثه فوت ۶ نوزاد در بیمارستان هاجر موجب جریحه دار شدن قلب مردم شد که بلافاصله با وزیر بهداشت و درمان در این رابطه جلسه برگزار و از وزیر بهداشت و درمان خواستیم تا یک تیم بازرسی جهت بررسی موضوع و علت‌ها و احتمالاً ترک فعل‌های احتمالی به چهارمحال و بختیاری سفر کرده و گزارشی را تهیه کنند و به اینجانب و مجلس ارائه دهند.

راستینه با اشاره به اینکه موضوع به طور جدی در دست پیگیری است تصریح کرد: مردم و خانواده‌های داغ دیده این حادثه مطمئن باشند با عواملی که احتمالاً ترک فعل داشتند برخورد جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: با بررسی دقیق عوامل شکل گیری این واقعه تلخ شناسایی می‌شود و پیگیری‌ها تا حصول یک نتیجه قطعی در دست انجام است، همچنین اصلاح پروتکل‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

راستینه اذعان داشت: این تیم بازرسی باید از امروز تشکیل شود و به استان اعزام و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و گزارش آن را در اختیار مجلس قرار دهند تا علت شکل گیری این اتفاقات مشخص شود.