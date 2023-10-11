عابدین خرم در حاشیه آئین افتتاح نمایشگاه صنعت خودروی تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه صنعت خودروی تبریز یکی از مهمترین و تأثیرگذار ترین نمایشگاههای صنعت خودرو در کشور است.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی قطب سوم خودروسازی در کشور است، افزود: هرچقدر بتوانیم خودرو را به صورت مستقل با استفاده از ظرفیتهای شرکتهای خودروسازی استان تولید کنیم به نفع اقتصاد و صنعت استان است. البته موانعی نیز داریم که در تلاشیم تا آنها را برطرف کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند ظرفیت خودروسازی آذربایجان شرقی را شکوفا کند، گفت: در این نمایشگاه علاوه بر تبادل اطلاعات بین شرکتهای مختلف زمینه شناساندن ظرفیتها و پتانسیلهای صنعت خودروسازی نیز فراهم میشود.
وی در خصوص تفاوت نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته گفت: ۴۵ هلدینگ و ۱۴۰ شرکت در نمایشگاه امسال حضور دارند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داریم.
خرم با تاکید بر اینکه تولید خودروهایی که برای مردم و صنایع میتواند مهم باشد به خصوص در حوزه برقی اولویت شرکتهای خودروسازی استان است، گفت: در این خصوص صحبتی نیز با وزیر صمت داشتیم و مقرر شده یکی از اقدامات اساسی که باید انجام شود تولید خودروهای برقی همچون اتوبوس و ون است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه چند شرکت استان به برقی سازی خودروها ورود کرده اند، گفت: در تلاشیم با استفاده از توان و دانش متخصصان استان تا یک سال آینده خودروی برقی به شکل مستقل در تبریز تولید شود.
وی با اشاره به اینکه اتوبوس را توانستیم در تبریز بومی سازی کنیم، افزود: سال گذشته ۱۲۰ دستگاه اتوبوس ساخت استان در شهر تبریز استفاده شد. میتوانیم استانی پیشرو در زمینه تولید اتوبوس و ون برقی باشیم.
خرم با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی استان ظرفیتها و پتانسیلهای بالایی دارد، گفت: زنجیره خودرو در آذربایجان شرقی تکمیل میشود و این یکی از اولویتهای استان است.
نظر شما