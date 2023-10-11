نشست ۱۳۹ کمیته حقوق بشر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ۱۳۹ کمیته حقوق بشر که به منظور بررسی گزارش‌های دوره‌ای ۶ کشور عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جمله جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد، از روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو آغاز و طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ مهر، چهارمین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران در اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی را مورد بررسی قرار داد.

هیئت عالی رتبه سیاسی و فنی کشورمان به سرپرستی رضا نجفی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و متشکل از نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور، از جمله مجلس شورای اسلامی، معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه در این جلسه شرکت و ضمن دفاع از گزارش ارائه شده کشورمان، به سوالات و نظرات اعضای این کمیته پاسخ دادند.

نجفی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در سخنان خود در افتتاحیه و همچنین سخنرانی پایانی خود در این نشست ضمن اذعان به وجود برخی چالش‌ها در کشور از جمله در حوزه آثار تحریم‌های یکجانبه بر حقوق بشر مردم ایران، بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تداوم تعامل با سازوکارهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر و اراده کشورمان برای استمرار در اقدامات برای پایبندی به تعهدات بین المللی حقوق بشری خود و افزودن به تلاش‌های خود در این زمینه، تاکید کرد.

در این نشست هیأت جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات و گزارش‌های قوی ضمن تاکید بر پایبندی ایران به مقررات میثاق مدنی سیاسی و رد برخی از ادعاها، از تعامل سازنده و حرفه‌ای با نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر به دور از استفاده ابزاری سیاسی از نهادهای حقوق بشری تاکید کرد.

خاطرنشان می‌گردد کمیته حقوق بشر متشکل از ۱۸ کارشناس می‌باشد که در نشست ۱۳۹ خود در ژنو به بررسی گزارش‌های ۷ کشور جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، آمریکا، کویت، ترینیداد و توباگو و کره جنوبی می‌پردازد.