تمدید ۱۱ هزار کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کالای استان کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ هزار کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کالای استان تمدید شده است.

وی افزود: اطلاعات موجود در کارت هوشمند رانندگان برای تشخیص رانندگان فعال از غیرفعال، جلوگیری از صدور کارت‌های تقلبی و تکراری، ایجاد گردش کار آنلاین، سهولت در صدور بارنامه، ثبت تخلفات راننده، سیستم نوبت‌دهی در پایانه‌های بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: طی نیمه نخست سال جاری ۵۴۶ کارت هوشمند ناوگان باری و ۵۴۷ کارت هوشمند رانندگان حوزه حمل و نقل کالا صادر شده است.

کرمی بیان کرد: تمدید کارت هوشمند رانندگان وانت باری ۲۶۶ مورد، صدور کارت هوشمند رانندگان وانت باری ۳۸ مورد و صدور کارت هوشمند ناوگان وانت بار به تعداد ۴۷۴ مورد طی شش ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از یک هزار مورد نظارت بر عملکرد فعالیت رانندگان فعال ناوگان حمل و نقل کالا با انجام بازدیدهای دوره‌ای اجرا شده است.