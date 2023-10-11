به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: شاهد اهانت به مسجد الاقصی از سوی رژیم کودک کش اسرائیل هستیم. از رئیس مجلس درخواست می‌کنم از رؤسای مجالس کشورهای اسلامی دعوت کند و جلسه‌ای تشکیل شود تا جلوی این ددمنشی گرفته شود.

وی در ادامه گفت: از دیگر مسائل مهم، توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در لایحه برنامه هفتم توسعه است که رئیس مجلس اعلام کرد در این زمینه با دولت جلسه‌ای تشکیل شده است. درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان معمولاً بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که بخش اعظمی از بازنشستگان، تأمین اجتماعی هستند. همسان سازی حقوق بازنشستگان باید بسته کاملی باشد و به همه بازنشستگان توجه شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه جلسه‌ای بین دولت و مجلس تشکیل شد و توافق نیز حاصل شده است.