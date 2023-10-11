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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۵

یک قاتل در کرمان دستگیر شد

یک قاتل در کرمان دستگیر شد

کرمان - نزاع منجر به قاتل در یکی از خیابان‌های شهر کرمان در حالی خبرساز شده که پلیس از دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع قتل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی کرمان، سرهنگ مهدی پورامینایی در این خصوص گفت: حوالی نیمه شب گذشته وقوع نزاع منجر به قتل در یکی از خیابان‌های شهر کرمان به پلیس گزارش شد.

پورامینایی اظهار داشت: با حضور مأموران کلانتری ۱۲ در محل مشخص شد یک نفر با سلاح سرد مجروح شده که این فرد پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

وی تصریح کرد: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی و سرعت عمل تیم‌های گشت انتظامی کلانتری ۱۲ متهم دخیل در این حادثه کمتر از ۲ ساعت دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اظهار داشت: تحقیقات تکمیلی در رابطه با چرایی وقوع این نزاع منجر به قتل در دست انجام است تا متهمان با تشکیل و تکمیل پرونده لازم به مراجع قضائی معرفی شوند.

کد مطلب 5908596

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