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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

بازرس کل استان اعلام کرد:

کشف بیش از ۱۱۸۰میلیارد تومان سوء استفاده مالی در سیستان وبلوچستان

کشف بیش از ۱۱۸۰میلیارد تومان سوء استفاده مالی در سیستان وبلوچستان

زاهدان- بازرس کل سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال قبل تاکنون، بیش از ۱۱ هزار و هشتصد میلیارد ریال تخلف مالی در استان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان، محمدرضا شهریاری نژاد ضمن تبریک ۱۹ مهرماه سالروز تشکیل سازمان بازرسی، افزود: بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی را در شش ماهه امسال انجام داده که مجموع پرونده‌های تشکیل شده در این بازه زمانی ۷۴ فقره پرونده بوده که از این تعداد ۴۸ فقره پرونده موردی و ۲۶ فقره پرونده کلان برنامه‌ای بوده است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های ارسالی به مبادی ذیربط توسط بازرسی کل استان در شش ماهه امسال ۷۱ مورد بوده که ۳۸ مورد گزارش اصلاحی، ۲۱ مورد گزارش تخلفاتی و ۱۱ مورد گزارش کیفری و یک مورد نیز استحضاری بوده است.

بازرس کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به گزارش‌های هشداری سازمان بازرسی در راستای پیشگیری از فساد گفت: سال گذشته ۸۶ فقره گزارش هشداری صادر و در شش ماهه امسال نیز ۲۹ فقره گزارش هشداری توسط بازرسی کل استان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، همچنین ۱۳۸ مورد پیشنهاد در راستای اصلاح موارد ایرادی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها ارائه شده است.

کد مطلب 5908600

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