انجام عملیات افزایش عمر آسفالت راه محورهای مواصلاتی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، نور محمد کُرد گفت: اجرای ۶۰ کیلومتر عملیات اسلاری سیل و درزگیری راه‌های شریانی حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان با اعتبار بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان در حال انجام است.

وی ادامه داد: هدف از نگهداری راه‌ها کاهش میزان خرابی جاده، افزایش عمر آسفالت محورهای مواصلاتی، کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه با تأمین سطوح عبور مناسب، مطلوب و همچنین ایجاد شرایط مناسب به منظور تأمین ایمنی راه‌ها است.

کٌرد با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی این پروژه، تصریح کرد: اقدامات مربوط به نگهداری راه‌ها در بخش‌های لکه‌گیری، درزگیری، آسفالت تقویتی و آسفالت حفاظتی (اسلاری سیل) در حال انجام است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان درباره تأثیر درزگیری در نگهداری راه‌ها نیز گفت: این عملیات برای جلوگیری از نفوذ آب باران و آب‌های سطحی از محل ترک‌ها و نشست‌های حاصل از زیرسازی است و این اقدام سبب افزایش دوام روسازی و طول عمر مفید آسفالت می‌شود.