به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رضا ریاحیان اظهار کرد: این سایت اینترنتی با هدف اطلاع رسانی به مخاطبان متخصص و غیرمتخصص طراحی و راهاندازی شده و هم اکنون در حال تکمیل شدن است.
مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند با بیان اینکه این سایت در یک ماه گذشته دوره آزمایشی خود را سپری کرده و از ابتدای ماه جاری به بهرهبرداری رسیده است افزود: این سایت علاوه بر معرفی مجموعه میراث جهانی میمند، شامل بخشهایی همچون خدمات گردشگری، چشمانداز، بایگانی و… میشود.
او خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند برای بازدید از سایت اینترنتی پایگاه میراث جهانی میمند به نشانی Visitmaymand.ir و Visitmaymand.com مراجعه کنند.
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