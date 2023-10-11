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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند:

وب سایت پایگاه میراث جهانی میمند راه‌اندازی شد

وب سایت پایگاه میراث جهانی میمند راه‌اندازی شد

کرمان- مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند از راه‌اندازی وب سایت پایگاه میراث جهانی میمند به زبان‌های مختلف خبر داد و گفت: این وب سایت اطلاعات جدیدی را در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رضا ریاحیان اظهار کرد: این سایت اینترنتی با هدف اطلاع رسانی به مخاطبان متخصص و غیرمتخصص طراحی و راه‌اندازی شده و هم اکنون در حال تکمیل شدن است.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند با بیان اینکه این سایت در یک ماه گذشته دوره آزمایشی خود را سپری کرده و از ابتدای ماه جاری به بهره‌برداری رسیده است افزود: این سایت علاوه بر معرفی مجموعه میراث جهانی میمند، شامل بخش‌هایی همچون خدمات گردشگری، چشم‌انداز، بایگانی و… می‌شود.

او خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از سایت اینترنتی پایگاه میراث جهانی میمند به نشانی Visitmaymand.ir و Visitmaymand.com مراجعه کنند.

کد مطلب 5908615

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