منطقه ارسباران مهد تولید انواع گیاهان دارویی در آذربایجان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مزرعه تولید گوجه‌بری در اهر، گفت: این مزرعه تولید کننده محصول گوجه بری یا گوجوبری است که جزو گیاهان دارویی محسوب می‌شود. منطقه ارسباران مهد تولید انواع گیاهان دارویی است که به صورت خودرو رشد می‌کنند.

وی تاکید کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی به خاطر وضعیت خشکسالی در اهر امری ضروری بوده و با توجه به لزوم تغییر الگوی کشت در منطقه و تولید گیاهانی با نیاز آبی پایین، تولید محصولاتی چون گوجه بری که کم آب بر هستند، جزو اولویت‌های مدیریت جهادکشاورزی شهرستان است.

نجفی خاطرنشان کرد: این مزرعه کشت گوجه بری با مساحت سه هکتار طی سه ساله گذشته توسعه یافته و سازگاری خوبی با منطقه اهر دارد. این گیاه، کاملاً مقاوم به سرمازدگی بوده و بوته‌هایش در زمستان هیچ تأثیری از سرمای هوا نمی‌گیرند و با وجود این‌که این مزرعه مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای است، ولی باز هم نیاز آبی آن بسیار کم است.

وی با بیان این‌که توسعه کشت زعفران بیش از ۳۰ هکتار و تولید نعناع فلفلی، اسطوخودوس و رزماری نیز به عنوان گیاهان دارویی در اهر انجام می‌گیرد، ادامه داد: محصول گوجه بری در سطح چهار هکتار در اهر تولید می‌شود که سه هکتار آن در این مزرعه و باقی به صورت پراکنده هستند.

کارشناس مسئول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اهر نیز با بیان اینکه منشأ این محصول از چین بوده و در اروپا و آمریکا نیز توسعه یافته است گفت: گوجه بری که به دو صورت خشک و تر مصرف می‌شود، سرشار از آنتی اکسیدان بوده و خاصیت چربی سوزی دارد و برای درمان دیابت نیز اثرگذار است.

رسول دوستی، با بیان این‌که این محصول پرخاصیت در کشور ما چندان شناخته شده نیست و نیاز به معرفی دارد، ادامه داد: زمان برداشت گوجه بری در مزرعه همزمان با نوع گلخانه‌ای آن است.

وی کشور چین را یکی از مشتریان محصول گوجه بری عنوان کرد و با اشاره به نحوه تکثیر این گیاه گفت: گوجی بری به روش کشت بافت تکثیر می‌شود و تکثیر گیاه این محصول در اهر توسط مؤسسه کشت بافت انجام می‌گیرد.

دوستی با بیان اینکه گوجه بری جز گیاهان دارویی است و ارسباران مهد گیاهان دارویی است گفت: به دلیل خشکسالی‌ها و تغییر آب و هوا، توسعه گیاهان دارویی جز اهداف و برنامه‌های شهرستان اهر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: محصول گوجه بری از سه سال قبل در این شهرستان کاشت شده است و با آب و هوای اهر سازگار است.

دوستی در خصوص خواص این گیاه گفت: گوجه بری، سرشار از آنتی اکسیدان، کنترل قند خون و چربی سوزی است.

وی ادامه داد: این محصول به صورت تازه خوری و خشک استفاده می‌شود، اگر فردی به تعداد ۲۰ عدد ناشتا به مدت بیست روز الی یک ماه به صورت مداوم این گیاه را مصرف نماید قند خون را به صورت کامل از بین می‌برد.

رئیس مرکز جهادکشاورزی حومه اهر، نیاز آبی کم و داشتن ارزش اقتصادی و غذایی بالا را از ویژگی‌های میوه گوجی بری عنوان نموده و خاطر نشان شد: قیمت کیلویی این محصول به صورت خشک شده ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان دانست.