جوی پایدار و یکنواخت در خراسان جنوبی/ روند افزایشی دما طی امروز

جواد نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق با الگوی نقشه‌ها و مدل‌های پیشیابی هواشناسی امروز و فردا شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.

وی تصریح کرد: در طی این مدت روند افزایشی دما در استان قابل پیش بینی بوده و نسبت به شرایط معمولی فصل دامنه تغییرات دما در استان بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: از جمعه تا شنبه هفته آینده با نفوذ سامانه پرفشار کاهش دما را در استان انتظار داریم و هوا خنک‌تر خواهد شد.

نخعی ادامه داد: از عصر پنج شنبه با عبور توده هوای ناپایدار از جو منطقه وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به خصوص برای نیمه غربی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: البته پنج شنبه شب، جمعه شب و عصر شنبه تا پیش از ظهر یک‌شنبه در برخی از نقاط شمالی و شرقی استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

نخعی با اشاره به اینکه روند تغییرات دما در مرکز استان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ و ۳۲ درجه سلسیوس گزارش شده است، اضافه کرد: امروز انتظار می‌رود بیشینه دما در بیرجند به ۳۳ درجه سلسیوس برسد.

وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان طی روزهای آینده صادر شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فردا شاهد وزش باد در برخی از نقاط استان به ویژه نهبندان، طبس و خوسف پیش بینی می‌شود توصیه می‌شود از رفت و آمدهای غیر ضرور به ویژه به سمت استان همجوار اصفهان خودداری، سقف گلخانه‌ها و سقف‌های موقت استحکام لازم آن دیده شود و از بیرون بردن کودکان و سالمندان در فضای بیرون خودداری شود.