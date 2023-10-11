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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

رئیس راه و شهرسازی شهرستان سراوان خبر داد:

۸۰۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی سراوان رفع تصرف شد

۸۰۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی سراوان رفع تصرف شد

زاهدان- رئیس اداره راه و شهرسازی سراوان گفت: بیش ۸۰۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی این شهرستان با اجرای احکام قضائی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، حامد ریگی افزود: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی دولتی در سال جاری با اجرای احکام قطعی قضائی در مجموع بیش از ۸۰۰ هزار متر مربع از این اراضی در پهنه این شهرستان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیت المال اعاده و نسبت به قلع و قمع و خلع ید آن اقدام شده است.

وی ادامه داد: این اقدام به دنبال پایش مستمر اراضی دولتی از سوی کارکنان این اداره و پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان انجام شده که بر این اساس در این بازه زمانی ۶مورد حکم قطعی قضائی برای رفع تعرض به اراضی دولتی صادر و اجرایی شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سراوان حفاظت و صیانت از اراضی ملی را وظیفه مهم و ذاتی این اداره عنوان و افزود: با مشاهده هرگونه تصرف با متصرفان و سودجویان در اسرع وقت برخورد قانونی خواهیم کرد.

ریگی خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با شماره تلفن سامانه گویای چهار رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 5908646

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