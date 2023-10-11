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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸

رونمایی از المان پلیس در گرگان/ پلیس از آن مردم است

رونمایی از المان پلیس در گرگان/ پلیس از آن مردم است

گرگان- به مناسبت هفته فراجا، المان پلیس در ورودی شهر گرگان نصب و رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد فاضل دادگر صبح چهارشنبه، در آئین رونمایی المان پلیس اظهار کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی بین دستگاه‌های اجرایی با مجموعه انتظامی استان گلستان وجود دارد، پلیس از آن مردم است و توجه به نیروی انتظامی موجب احترام به مردم خواهد بود.

وی افزود: این المان که مقابل ستاد انتظامی استان نصب شده، موجب راهنمایی مردم در دریافت خدمات از نیروی انتظامی خواهد بود.

فرماندار گرگان نیز گفت: یکی از ویژگی‌های برتر نیروی انتظامی در سطح استان گلستان توجه به خدمت به مردم است که خوشبختانه با این ویژگی شاهد استانی امن در کشور هستیم.

اسماعیل نادری افزود: استان گلستان علی رغم یک سری ویژگی‌های خاص، در سطح کشور جزو استان‌های پیشرو امنیت بشمار می‌رود.

کد مطلب 5908650

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