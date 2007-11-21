طرح کنترل نامحسوس ترافیک شهری در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور استان کرمان عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهت ایجاد انضباط ترافیکی در شهر کرمان طرح کنترل محسوس و نامحسوس ترافیکی شهر در حال انجام است.
علی سلیم نیا تصریح کرد: هدف از اجرای طرح که در کلیه معابر شهری و برون شهری اجرا می شود تداوم طرح جامع انضباط ترافیکی، توسعه رفتارهای امن، جلوگیری از ناهنجاری ها و کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی است.
سلیم نیا گفت: در این طرح پلیس با استفاده از خودرو های شخصی جهت برخورد با تخلفات رانندگی به خصوص نبستن کمربند ایمنی خودرو و استفاده ار تلفن همراه اقدام به گشت زنی غیر محسوس در معابر می کند.
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