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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

طرح کنترل نامحسوس ترافیک شهری در کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور استان کرمان از اجرای نامحسوس کنترل ترافیک شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور استان کرمان عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهت ایجاد انضباط ترافیکی در شهر کرمان طرح کنترل محسوس و نامحسوس ترافیکی شهر در حال انجام است.

علی سلیم نیا تصریح کرد: هدف از اجرای طرح که در کلیه معابر شهری و برون شهری اجرا می شود تداوم طرح جامع انضباط ترافیکی، توسعه رفتارهای امن، جلوگیری از ناهنجاری ها و کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی است.

سلیم نیا گفت: در این طرح پلیس با استفاده از خودرو های شخصی جهت برخورد با تخلفات رانندگی به خصوص نبستن کمربند ایمنی خودرو و استفاده ار تلفن همراه اقدام به گشت زنی غیر محسوس در معابر می کند.

 
کد مطلب 590867

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