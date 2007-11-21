طرح کنترل نامحسوس ترافیک شهری در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور استان کرمان عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : جهت ایجاد انضباط ترافیکی در شهر کرمان طرح کنترل محسوس و نامحسوس ترافیکی شهر در حال انجام است .

علی سلیم نیا تصریح کرد : هدف از اجرای طرح که در کلیه معابر شهری و برون شهری اجرا می شود تداوم طرح جامع انضباط ترافیکی، توسعه رفتارهای امن، جلوگیری از ناهنجاری ها و کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی است .