به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: در زلزله افغانستان، هزاران نفر به رحمت خدا رفتند که این حادثه را به مردم افغانستان به ویژه مردم شهر هرات تسلیت می‌گویم. ملت ایران در هر شرایطی همراه مردم افغانستان بوده و حتماً دستگاه‌های خدمات رسان مانند هلال احمر امکانات و ظرفیت خود را برای کمک به مردم هرات بسیج می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته مقام معظم رهبری بیاناتی مهم و اساسی در خصوص مسئله فلسطین بیان کردند، متذکر شد: طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ فلسطین شد و مهمترین نقطه عطف این عملیات همان نکته‌ای بود که رهبر انقلاب بر آن تاکید کردند مبنی بر اینکه آسیبی که به رژیم صهیونیستی وارد شد، ترمیم ناپذیر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نگاه بنده در سه حوزه آسیب ترمیم‌ناپذیر به رژیم صهیونیستی وارد شده است. مورد اول در حوزه سیاست خارجی است چرا که رژیم صهیونیستی با طرح آبراهام به دنبال این بود که در کشورهای جهان اسلام و جهان عرب به گونه‌ای پیش برود که با آنها ارتباط برقرار کرده و رابطه خود را عادی سازی کند، اما امروز همه ملت‌های عرب، مسلمان و جهان اسلام و جهان عرب ضد ارتباط با رژیم صهیونیستی هستند و دولت‌هایی که اشتباه کرده و به سمت برقراری ارتباط با این اسب بازنده حرکت کردند، باید ببینند که خلاف خواسته ملت خود نباید حرکت کنند.

وی با بیان اینکه این آسیب دیگر ترمیم پذیر نیست، تصریح کرد: آسیب ترمیم‌ناپذیر دیگری که به رژیم صهیونیستی وارد شد، در حوزه مسائل اجتماعی و سرزمین اشغالی است. آن اعتماد پوشالی که این رژیم درست کرده بود و از پوشش آهنین و امنیت صحبت می‌کرد، کنار رفته و در حقیقت یک توهم امنیتی تبدیل به ترس پایدار در سرزمین‌های اشغالی شد. برای همه ثابت شد که این امنیت کاملاً پوشالی است و این امر سبب مهاجرت معکوس، فرار سرمایه و بی اعتمادی به این رژیم خواهد شد.

قالیباف گفت: نکته دیگر این است که روحیه بزرگ مقاومت و پیروزی ملت فلسطین محکم‌تر از قبل باقی می‌ماند و رژیم صهیونیستی هیچگاه روی آرامش را نخواهد دید. تا روزی که این رژیم از صحنه روزگار محور شود، آرامش نخواهد داشت. حضرت آقا هم فرمودند مهمترین پیروزی این حرکت آسیب ترمیم ناپذیری بود که به این رژیم وارد شد.