کاهش ۱۰ درصدی هدررفت آب در ‌کرمانشاه با کشف انشعابات غیرمجاز

رضا داودی در گفت‌وگو با اشاره به وضعیت کنونی انشعابات غیرمجاز آب در استان کرمانشاه، اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است حدود ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز در استان داشته باشیم که شهر کرمانشاه با حدود ۱۶ هزار مورد بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهد.

وی عمده این انشعابات غیرمجاز را مربوط به شهرک‌های حاشیه‌ای کرمانشاه و خصوصاً ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و افزود: بخش زیادی از انشعابات غیرمجاز نیز مربوط به باغ ویلاها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از برخورد مستمر با این انشعابات خبر داد و از انشعاب غیرمجاز آب به عنوان دست اندازی به منابع عمومی یاد کرد و گفت: مواردی داشتیم که وجود یک انشعاب غیرمجاز، آب یک روستا را تحت تأثیر قرار داده بود.

داودی با بیان اینکه شعب ویژه‌ای برای رسیدگی قضائی به انشعابات غیرمجاز اختصاص یافته تا روند رسیدگی به کار تسریع شود، خاطرنشان کرد: در شرکت آب و فاضلاب، یک اکیپ ویژه برای شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز تشکیل داده ایم.

وی اولویت برخورد با انشعابات غیرمجاز را نیز مربوط به موارد بزرگ مانند باغ ویلاها دانست و با بیان اینکه جرایم زیادی برای این تخلف در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: در برخی موارد چندین برابر هزینه انشعاب، جریمه تعیین می‌شود.

داودی از آمادگی این شرکت برای اختصاص انشعاب مجاز به متقاضیان خبر داد و تاکید کرد: وجود انشعاب غیرمجاز باعث هدر رفت آب و افت فشار در نقاط دیگر شهر می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از تأثیر انشعابات غیرمجاز بر هدر رفت آب در استان نیز یاد کرد و گفت: اگرچه از نظر آمار هدر رفت واقعی آب به اندازه نرمال کشور هستیم، اما آمار هدر رفت ظاهری آب که عمدتاً ناشی از انشعابات غیرمجاز بوده، در استان بالا است.

داودی اضافه کرد: در بخش هدر رفت واقعی آب که عمدتاً مربوط به حوادث، شکستگی‌ها، نشت خطوط و… می‌باشد، تقریباً مشابه کشور هستیم.

وی میزان کنونی هدر رفت آب در استان کرمانشاه را ۳۶ درصد و در شهر کرمانشاه ۳۳ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: هدر رفت آب در بخش روستایی استان ۴۷ درصد و در بخش شهری ۳۲ درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از کاهش هدر رفت آب در استان در سال‌های اخیر نیز یاد کرد و با اشاره به اینکه زمانی هدر رفت آب در استان کرمانشاه تا ۴۷ درصد هم بالا بوده، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته پرسنل خدوم شرکت این میزان کاهش یافته است.