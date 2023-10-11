اعضا هیئت اجرایی انتخابات مجلس در کامیاران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره ششم انتخابات مجلس خبرگان در کامیاران انتخاب شدند.

این اعضا با حضور فرماندار، دادستان، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، رئیس ثبت احوال و هیئت نظارت و جمعی از معتمدین به منظور انتخاب هیئت اجرایی دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره ششم انتخابات مجلس خبرگان رهبری در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار کامیاران خطاب به مجریان و همه دست‌اندرکاران انتخابات اظهار داشت: لازم است تا بر اساس قانون عمل کنیم تا بتوانیم شاهد انتخاباتی باشکوه باشیم.

وی به اهمیت برگزاری انتخابات در اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: با استفاده از تجربه معتمدین شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اعضای هیئت اجرایی متشکل از ۸ عضو اصلی و ۳ عضو اداری شامل فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال است.

در ادامه پس از رأی گیری بین معتمدین محمد جعفر صمدی، حسین احمدی، خدامراد وکیلی، اسدالله… فاتحی، شعله مستوفی، حسین فاتحی، روح الله مقرری، جلیل شیروانی، به عنوان اعضای اصلی و پرویز دولت یاری، یدالله… اسدی، محمود محمدی، عبدالمجید امیری و مسعود فرجی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.