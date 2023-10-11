نیروی دریایی در منطقه و جهان امیدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی تبیین حضور ناوگروه ۸۶ با اظهار اینکه دانش و علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران کاملاً بومی است، گفت: مأموریت ناوگروه ۸۶ کار جمعی و تیمی بوده است.

وی با عنوان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، این مأموریت شروع کارهای بزرگ است، تصریح کرد: نباید از این مأموریت مغرور شویم و علاوه بر این نباید از اهداف خود کوتاه بیاییم.

دریادار ایرانی با بیان اینکه وقتی این مسیر را شروع کردیم، خیلی‌ها باوری به اجرای آن نداشتند، افزود: باید ابعاد حضور و مأموریت این ناوگروه در عرصه‌های مختلف دیپلماسی تبیین شود زیرا باید بپذیریم که دشمن ما حسابگر است.

دریادار ایرانی گفت: در حوزه ایمنی ناوشکن دنا نیز برای اجرای مأموریت طراحی شد و این نشان از توان بالای نیروی دریایی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه این نیرو راهبردی است، گفت: مأموریت‌های جدیدی در پیش داریم و باید خود را برای آن آماده کنیم و امروز بدانیم که همه به نیروی دریایی در منطقه و جهان به عنوان امیدآفرین می‌نگرند و رفتار جهان پس از مأموریت با ما تغییر کرده است.