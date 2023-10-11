انجام سه عملیات مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح چهارشنبه به خبرنگاران با اشاره به عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی اظهارکرد: در یکی از عملیات‌ها همکاران ما به یک کامیون کشنده که به سمت استان‌های مرکزی در حال حرکت بوده است، مشکوک می‌شوند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان‌کرد: در بازرسی از کامیون ۸۰۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف می‌شود و در نتیجه راننده دستگیر و کامیون توقیف می‌شود.

شجاعی نسب افزود: متهم به زودی در اختیار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در مورد عملیات دیگر مبارزه با مواد مخدر در روز گذشته، گفت: در این عملیات نیروهای انتظامی با اطلاع از عبور یک تیم اشرار و قاچاقچیان مسلح از کویر حلوان طبس در یک کمین غافلگیرانه با قاچاقچیان مقابله کردند.

شجاعی نسب با بیان اینکه در این درگیری مسلحانه دو نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند، یادآور شد: همچنین در این عملیات ۲۴۰ کیلوگرم تریاک کشف و یک دستگاه موتور سیکلت و سه قبض سلاح از قاچاقچیان ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته در یک عملیات دیگر یک دستگاه خودروی تریلی حمل قاچاق کالا به میزان ۲۴ تن بلورجات قاچاق در انتظامی خوسف توقیف شد، ادامه داد: ارزش ریالی این بلورجات قاچاق بیش از ۴ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: متهمان این پرونده برای رسیدگی به اتهمان و صدور حکم در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند.

شجاعی نسب با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون در انتظامی خراسان جنوبی ۷۱ مورد اجرای طرح مقابله با حمل کنندگان مواد مخدر و توزیع کنندگان کلان و خرد مواد مخدر انجام شده است، گفت: همچنین در این مدت ۶۱ باند تهیه، توزیع و حمل مخدر منهدم شدند.

وی یادآور شد: از ابتدای سال بیش از ۲۰ تن انواع ماه مخدر در حوزه خراسان جنوبی توسط همکاران ما کشف شده و در این خصوص ۳ هزار و ۷۵۷ نفر قاچاقچی و توزیع کننده خرد دستگیر شده‌اند.