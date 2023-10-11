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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

مدیر سینما:

رکورد سینما استقلال خرم‌آباد شکسته شد

رکورد سینما استقلال خرم‌آباد شکسته شد

خرم‌آباد - مدیر سینما استقلال خرم‌آباد گفت: سینما استقلال خرم‌آباد رکورد بالاترین میزان مخاطبان را در یک روز به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: دیروز ۱۸ مهر، سینما استقلال خرم‌آباد بیشترین میزان استقبال مخاطبان را از ابتدای سال تا کنون تجربه کرد.

وی گفت: هزار و ۲۳۲ نفر در یک روز از فیلم‌های اکران شده سینما دیدن کردند.

مدیر سینما استقلال خرم‌آباد، افزود: این میزان استقبال تاکنون بی‌سابقه بوده است.

بیرانوند با اشاره به اقدامات فرهنگی مناسب در زمینه بالابردن میزان علاقه‌مندی و استقبال از سینما؛ ابراز امیدواری کرد که با تبلیغات مناسب و اطلاع‌رسانی درست همواره شاهد افزایش سطح استقبال مخاطبان باشیم.

کد مطلب 5908710

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