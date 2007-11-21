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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۳۷

299 واحد صنعتی در زنجان پایش زیست محیطی شدند

299 واحد صنعتی در زنجان پایش زیست محیطی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: در شش ماه اول امسال تعداد 299 واحد صنعتی در سطح استان زنجان مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد تاراسی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد واحدهای مورد پایش قرار گرفته، تعداد67 واحد ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده بودند که به 35 واحد، اخطار کتبی داده شد و بقیه با ارائه هشدارهای زیست محیطی و اخذ تعهد توسط کارشناسان بخش آزمایشگاه و محیط انسانی اداره کل مواجه شدند.

وی یادآورشد: همچنین از دودکش23 واحد صنعتی نیز نمونه برداری شد که خروجی دودکش سه واحد بیش از حد استاندارد بود.

تاراسی اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری تعدا102ددستگاه انواع خودروهای بنزینی و گازوئیلی مزایده‌ای جهت دریافت معاینه فنی به اداره کل مراجعه کرده اند و مورد بازدید کارشناسان قرار گرفته اند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم و استمرار پایش و کنترل واحدهای صنعتی از سوی کارشناسان اداره کل، بتوانیم در جهت کنترل و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی استان قدم‌های مؤثرتری برداشته شود.

کد مطلب 590872

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