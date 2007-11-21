299 واحد صنعتی در زنجان پایش زیست محیطی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد تاراسی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد واحدهای مورد پایش قرار گرفته، تعداد67 واحد ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده بودند که به 35 واحد، اخطار کتبی داده شد و بقیه با ارائه هشدارهای زیست محیطی و اخذ تعهد توسط کارشناسان بخش آزمایشگاه و محیط انسانی اداره کل مواجه شدند.

وی یادآورشد: همچنین از دودکش23 واحد صنعتی نیز نمونه برداری شد که خروجی دودکش سه واحد بیش از حد استاندارد بود.

تاراسی اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری تعدا102ددستگاه انواع خودروهای بنزینی و گازوئیلی مزایده‌ای جهت دریافت معاینه فنی به اداره کل مراجعه کرده اند و مورد بازدید کارشناسان قرار گرفته اند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم و استمرار پایش و کنترل واحدهای صنعتی از سوی کارشناسان اداره کل، بتوانیم در جهت کنترل و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی استان قدم‌های مؤثرتری برداشته شود.