به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله مرادی با تصریح بر اینکه همزمان با دومین دور سفر رئیس جمهور به استان شاهد آغاز ۲۵ پروژه آبخیزداری در شیراز و دیگر نقاط استان خواهیم بود، گفت: این تعداد پروژه در سطح ۲۰۰ هزار هکتار از عرصههای طبیعی استان به اجرا گذاشته خواهد شد.
مرادی گفت: تاکنون در حدود ۳۰ درصد از حوضههای آبخیز استان معادل ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه بیش از یک میلیون هکتار طرح مطالعاتی آبخیزداری داریم خاطرنشان کرد: با احداث ۵۵ پروژه آبخیزداری طی دو سال گذشته تا کنون میزان ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب در حوزههای آبخیز مدیریت و استحصال شده است.
مرادی اجرای طرحهای آبخیزداری را از مهمترین برنامههای پیشگیری از تخریب عرصههای مرتعی جنگلی و عوارض ناشی از جاری شدن سیل در مناطق شهری و روستایی دانست و گفت: این پروژهها علاوه بر جلوگیری از فرسایش بیرویه خاک و تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی نقش مؤثری در احیای قنوات، استخرهای ذخیره آب و انتقال آب کشاورزی دارند.
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