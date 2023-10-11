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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

سرپرست اداره کل منابع طبیعی فارس:

عملیات اجرایی ۲۵ پروژه آبخیزداری در فارس آغاز می‌شود

عملیات اجرایی ۲۵ پروژه آبخیزداری در فارس آغاز می‌شود

شیراز-سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: همزمان با دومین دور سفر رئیس جمهور به استان شاهد آغاز ۲۵ پروژه آبخیزداری در شیراز و دیگر نقاط استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله مرادی با تصریح بر اینکه همزمان با دومین دور سفر رئیس جمهور به استان شاهد آغاز ۲۵ پروژه آبخیزداری در شیراز و دیگر نقاط استان خواهیم بود، گفت: این تعداد پروژه در سطح ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان به اجرا گذاشته خواهد شد.

مرادی گفت: تاکنون در حدود ۳۰ درصد از حوضه‌های آبخیز استان معادل ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه بیش از یک میلیون هکتار طرح مطالعاتی آبخیزداری داریم خاطرنشان کرد: با احداث ۵۵ پروژه آبخیزداری طی دو سال گذشته تا کنون میزان ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب در حوزه‌های آبخیز مدیریت و استحصال شده است.

مرادی اجرای طرح‌های آبخیزداری را از مهمترین برنامه‌های پیشگیری از تخریب عرصه‌های مرتعی جنگلی و عوارض ناشی از جاری شدن سیل در مناطق شهری و روستایی دانست و گفت: این پروژه‌ها علاوه بر جلوگیری از فرسایش بی‌رویه خاک و تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی نقش مؤثری در احیای قنوات، استخرهای ذخیره آب و انتقال آب کشاورزی دارند.

کد مطلب 5908722

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