۱۱ نفر در تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی اظهار کرد: خوشبختانه زلزله بامداد امروز خسارتی در منطقه زیرپوشش این دانشکده علوم پزشکی تربت جام نداشته و کسی در این خصوص مصدوم نشده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت جام افزود: فقط ۱۱ نفر از اهالی شهرستان مرزی تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم و به مرکز درمانی سجادیه این شهر مراجعه کردند.

وی گفت: در پی وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری بامداد امروز چهارشنبه در ولایت هرات افغانستان همه کارکنان پایگاه‌ها و مرکز اورژانس ۱۱۵ تربت جام به حالت آماده‌باش درآمدند.