  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

رئیس فوریت‌های پزشکی تربت جام:

۱۱ نفر در تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم شدند

۱۱ نفر در تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم شدند

تربت جام- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت جام گفت: ۱۱ نفر از اهالی شهرستان مرزی تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم و به مرکز درمانی سجادیه این شهر مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی اظهار کرد: خوشبختانه زلزله بامداد امروز خسارتی در منطقه زیرپوشش این دانشکده علوم پزشکی تربت جام نداشته و کسی در این خصوص مصدوم نشده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت جام افزود: فقط ۱۱ نفر از اهالی شهرستان مرزی تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم و به مرکز درمانی سجادیه این شهر مراجعه کردند.

وی گفت: در پی وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری بامداد امروز چهارشنبه در ولایت هرات افغانستان همه کارکنان پایگاه‌ها و مرکز اورژانس ۱۱۵ تربت جام به حالت آماده‌باش درآمدند.

کد مطلب 5908724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها