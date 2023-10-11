۱۱ نفر در تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی اظهار کرد: خوشبختانه زلزله بامداد امروز خسارتی در منطقه زیرپوشش این دانشکده علوم پزشکی تربت جام نداشته و کسی در این خصوص مصدوم نشده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تربت جام افزود: فقط ۱۱ نفر از اهالی شهرستان مرزی تربت جام حین فرار از زلزله مصدوم و به مرکز درمانی سجادیه این شهر مراجعه کردند.
وی گفت: در پی وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری بامداد امروز چهارشنبه در ولایت هرات افغانستان همه کارکنان پایگاهها و مرکز اورژانس ۱۱۵ تربت جام به حالت آمادهباش درآمدند.
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