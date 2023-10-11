استانداردهای پسته و خرما مورد تجدید نظر قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بسیج صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی، با اشاره به اینکه استانداردها سند ملی هستند، ابراز امیدواری کرد تا ٢ یا ٣ ماه آینده، تجدید نظر در استانداردهای خرما و پسته، نهایی شود.

مدیر کل استاندارد استان کرمان در ادامه به آخرین اقدامات انجام شده برای تسهیل در صادرات محصولات کشاورزی با توجه به مشکلات ایجاد شده برای صادرات محصولات مهم و ارزآور پسته و خرما و گلایه مندی های تجار و بازرگانان در این خصوص، گفت: استانداردهای پسته و خرما تجدید نظر می‌شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت‌ها و مسائل مطرح شده از سوی تجار، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، در خواست تجدید نظر در موضوع استاندارد پسته نیز به سازمان ملی استاندارد داده شده و فرآیند آن در حال پیگیری است.

او افزود: در خصوص استاندارد خرما، فرآیند تجدید نظر در حال انجام است و این موضوع به استان کرمان محول شده است.

او با اشاره مباحث مطرح شده در استانداردهای خرما و پسته، گفت: می‌توان با توجه به ضرورت‌ها، استانداردها را اصلاح و در آنها تجدید نظر کرد.

او سازمان استاندارد را مجری قانون دانست و گفت: رعایت استانداردهای مصوب لازم الاجرا است.

بسیج در ادامه اجرای طرح کریدور سبز را که طی سالهای قبل از سوی بخش خصوصی برای صادرات پسته در کشور و کرمان اجرا می‌شد را متوقف شده دانست و گفت: هم اکنون ٨٠٠ پروانه استاندارد در استان کرمان فعال است.

وی در ادامه به مشکل نیروی انسانی در این اداره کل اشاره کرد و افزود: از ٨٠ پست سازمانی مصوب، متأسفانه ٢٦ پست اداری خالی بوده و از ٢٥ شهرستان استان کرمان، فقط ٤ شهرستان جیرفت، رفسنجان، سیرجان و بم دارای اداره استاندارد می‌باشند.

او مردمی سازی موضوع استاندارد را از جمله اهداف این نهاد ذکر کرد و افزود: تا کنون ١ هزار و ٨٩٦ مورد پیگیری حقوقی از قبیل صدور اخطار، تذکر و اعلام جرم و پلمب انجام شده است.