مدیر خبرگزاری مهر در کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عدالت ناصری صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور مدیرعامل خبرگزاری مهر و جمعی از مسئولان استانی و خبرنگاران به عنوان مدیر خبرگزاری مهر در استان کردستان معرفی شد.

علی اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: خداوند اگر مدیری را دوست داشته باشد همکاران و بازوان خوبی در مسیر راه آن فرد قرار می‌دهد و خدا را شاکریم این کار در استان در حال اتفاق است.

وی افزود: امروز اخبار خوبی که از استان منتشر می‌شود بخشی از این اخبار و عملکردهای مثبت را مدیون اهالی رسانه هستیم.

دریایی به آگاهی و بصیرت اصحاب رسانه در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته اتفاقات سختی در استان رقم خورد اما خوشبختانه اصحاب رسانه استان بصیرت و آگاهی خوبی داشتند و ما کمترین آسیب را در این حوزه داشتیم که این مهم نشان از تعهد و ایران دوستی افراد رسانه استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان ضمن تقدیر از زحمات خبات ساعدی، مدیر سابق خبرگزاری مهر در استان کردستان برای عدالت ناصری مدیر جدید خبرگزاری مهر در استان کردستان آرزوی موفقیت کرد.



