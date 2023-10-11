وارد کنندگان برنج محصول کشاورزان داخلی را خریداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مشکلات و مسائل کشاورزان سه استان شمالی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و مخبر دستورات ویژه ای را برای برون رفت از وضعیت فعلی و رفع مسائل موجود صادر کرد.

این جلسه با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استانداران مازندران و گیلان، نمایندگان استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کشاورزان و اتحادیه‌های محصولات مختلف کشاورزی برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه حمایت از تولیدات داخلی و محصولات کشاورزی را وظیفه دولت در راستای خودکفایی و تأمین امنیت غذایی دانست و بعنوان مثال به خرید گندم اشاره و تصریح کرد: در حالی که در قانون بودجه تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم دیده شده بود، اما دولت در راستای حمایت از کشاورزان و گندم کاران تاکنون ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای خرید این محصول هزینه کرده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به زودی پرداخت خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور حمایت از محصولات استان‌های شمالی را نیز در همین راستا مهم برشمرد و با تاکید بر لزوم جلوگیری از واردات برنج خارجی اظهار داشت: مادامی که یک گرم برنج داخلی در انبارهای کشاورزان وجود دارد، واردات و توزیع برنج خارجی تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با افراد خاطی و متخلفین در این زمینه برخورد خواهند کرد.

مخبر همچنین از وارد کنندگان برنج خواست بجای واردات، محصول تولید کنندگان و کشاورزان داخلی را خریداری کنند و دولت نیز از آنان حمایت خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش نمایندگان مردم استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر فرسوده شدن ماشین آلات و دستگاه‌های کارخانه‌های شالیکوبی، تصریح کرد: دولت اعتباراتی را به منظور حمایت از کشاورزان و شالیکاران در راستای بازسازی و نوسازی ماشین آلات شالیکوبی اختصاص خواهد داد.

مخبر همچنین از بررسی موضوع تعیین خط اعتباری برای خریداران برنج داخلی خبر داد و گفت: این موضوع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت امکان خط اعتباری در نظر گرفته شود.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بدهی تسهیلات و وام‌های برنجکاران و چایکاران این استان‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه هیأت وزیران بررسی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد وام‌های برنجکاران و چایکاران سه استان شمالی کشور استمهال شود.

وی با اشاره به واردات بی رویه برنج و برخی محصولات دیگر در سالهای گذشته، افزود: بخش زیادی از مشکلات کشاورزان ناشی از واردات بی رویه در سالهای قبل است که باید با برنامه ریزی و مدیریت مناسب و به صورت تدریجی این مسائل را حل و فصل کنیم.

مخبر استانداران سه استان شمالی کشور را مکلف کرد به منظور فروش برنج کیفی باقی مانده در انبارهای کشاورزان و سایر محصولات کشاورزی و باغی، راهکارهای تسهیل صادرات این محصولات را بررسی کنند تا از طریق منابع حاصل از صادرات، بخشی از مطالبات کشاورزان تأمین شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از مسئولان مربوطه خواست میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکلات کشاورزان را بررسی کنند تا چنانچه مشکلات موجود همچنان مرتفع نشده بود، تصمیمات و تدابیر دیگری نیز اتخاذ شود.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه راهبرد اصلی این وزارتخانه را حمایت از تولید داخل و کشاورزان عنوان کرد و گفت: رویکرد جدی این وزارت تأمین نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی و محصولات کشاورزان است.

مهندس نیکبخت همچنین با تاکید بر اینکه از لحظه حضورم در این وزارتخانه تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای واردات برنج انجام نشده است، تصریح کرد: با جدیت پای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد کشاورزان دچار آسیب و خسارت بیشتری شوند.

در این نشست که برخی از نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌های کشاورزان نیز حضور داشتند، استانداران گیلان و مازندران گزارشی از وضعیت استان و مشکلات کشاورزان ارائه کردند و نمایندگان مردم استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان اتحادیه‌ها، اصلی ترین دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان، برنجکاران و چایکاران و همچنین مسائل پیش روی تولید مرکبات را مطرح کردند.