بیکاری در اردبیل تک رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبداللهی پیش از ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی ۲ هزار نفری مددجویان کمیته امداد در سالن ولایت اردبیل اظهار کرد: با تاکید استاندار اردبیل در دولت سیزدهم موضوع اشتغال اصلی‌ترین محور و دغدغه مسئولان استانی بوده و در این زمینه کمیته امداد نیز پیگیر اشتغال مددجویان و جامعه هدف خود است.

وی تصریح کرد: در سایه اشتغال مناسب و مولد زمینه خودکفایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد فراهم می‌آید که در این زمینه از تلاش‌ها و همراهی‌های فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و یاوران اشتغال که مدیران بانک‌ها هستند، قدردانی می‌کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: هر چند جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد یک حرکت نمادین است اما این برنامه بیانگر نگاه خوب مجموعه کمیته امداد در حوزه اشتغال است تا با توانمندسازی خانواده‌ها زمینه احساس عزت و غرور این خانواده‌ها فراهم آید.

عبداللهی بحث زیرساخت‌ها را در ایجاد اشتغال بسیار مهم و اساسی عنوان کرد و افزود: در کنار ایجاد زیرساخت‌های مناسب راه، آب، برق، گاز و ارتباطات، پرداخت تسهیلات مناسب زمینه حمایت از تولید و اشتغال را فراهم می‌آورد و به توانمندسازی کشور در غلبه بر تورم و مهار آن کمک خواهد کرد.

وی گام اساسی را در مسیر رشد تولید همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و رفع موانع و تنگناهای اداری و اجرایی عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری مسئولان استانی و در قالب جلسات منظم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تلاش کردیم تا ۶۰ عنوان قوانین مخل تولید را احصا و در سطح ملی و استانی نسبت به رفع و تسهیل‌گری آن اقدام کنیم.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در مسیر افزایش تولید در کنار رفع این قوانین مخل تولید سیستم بانکی به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده و پرداخت تسهیلات را از منابع مختلف به ویژه تبصره ۱۶ و ۱۸ شاهد هستیم.

رشد ۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات در اردبیل

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل از افزایش ۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و اضافه کرد: این رشد پرداخت تسهیلات نشان‌دهنده ایجاد ظرفیت تولید مؤثر و کارآمد است.

وی از احیای واحدهای راکد و تعطیل شده در ۲ سال اخیر خبر داد و بیان کرد: با برگزاری بیش از ۱۱۰ جلسه ستاد تسهیل سعی کردیم تا در قالب ۲ هزار مصوبه موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات را رفع و زمینه توانمندسازی آنها را در بازگشت به چرخه تولید مهیا کنیم.

عبداللهی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ۱۱۶ واحد راکد و نیمه فعال در این ۲ سال در سطح استان به چرخه فعالیت بازگشته و افزایش ظرفیت تولید را در این واحدها شاهد هستیم.

وی هدف‌گذاری استان را در حمایت از ۱۵ طرح بزرگ اقتصادی برای پیوستن به باشگاه اشتغال هزارتایی‌ها یادآور شد و تصریح کرد: با تاکید استاندار اردبیل، همراهی بانک‌های عامل، مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ این اشتغال زمینه شکل‌گیری و حمایت از واحدهای پیشران را فراهم کرده است.

عبداللهی گفت: در قالب باشگاه هزارتایی‌ها سعی خواهیم کرد تا پایان دولت سیزدهم ۱۵ طرح بزرگ اقتصادی را در استان به ظرفیت اشتغال یک‌هزار تا ۲ هزار نفر ارتقا دهیم.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل از کاهش نرخ بیکاری استان در یک سال اخیر خبر داد و افزود: نرخ بیکاری در استان در یک سال اخیر تک رقمی شده و به کمتر از ۹.۸ دهم رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کمیته امداد در حوزه اشتغال با نگاه ویژه و همراهی مدیران و مسئولان سعی در جذب تسهیلات و منابع مختلف دارد که ما نیز از محل تبصره ۱۸ و ۱۶ به این مجموعه کمک می‌کنیم تا پرداختی خود را به مددجویان انجام دهند.

عبداللهی اضافه کرد: از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و همچنان این روند برای سال ۱۴۰۱ و ۲ در حال انجام است.

وی بیان کرد: از محل جز سه تبصره ۱۸، ۹ درصد منابع برای طرح‌های اشتغالزایی کمیته امداد و مددجویان آن پیش‌بینی شده که امیدواریم با پرداخت این تسهیلات و همراهی مسئولان کشوری کمیته امداد بتوانیم بخش دیگری از منابع را در حوزه اشتغال مددجویان جذب کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: ما آمادگی داریم تا طرح‌های مختلف را در قالب تفاهمنامه‌های چند جانبه به صورت پایلوت در این استان اجرایی کنیم تا کمیته امداد بتواند در بحث اشتغال و خودکفایی مددجویان شایسته و موفق عمل کند.