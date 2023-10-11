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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان:

کانون‌های فرهنگی زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کنند

کانون‌های فرهنگی زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کنند

مریوان_ رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان گفت: کانون‌های فرهنگی باید زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی را در این شهرستان فراهم کنند و عامل رشد و اعتلای فرهنگی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ورهرام عصر سه‌شنبه در نشست با کانون‌های فرهنگی و تبلیغی اظهار کرد: هدف از ایجاد کانون‌های فرهنگی، انجام فعالیت‌های آموزشی و آماده‌سازی بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزشی است.

وی افزود: آموزش قرآن کریم، احکام، اخلاق و سایر مهارت‌های فرهنگی دینی به همت کانون‌های فرهنگی تبلیغی انجام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان اعلام کرد: فعالیت‌های تبلیغی کانون‌ها نیز شامل تهیه، تدوین و ایجاد زمینه انتشار و توزیع کتب، سی‌دی، نشریات و جزوات مذهبی، در حوزه فرهنگ دینی به منظور فعال کردن اقشار تأثیرگذار با برپایی جلسات، گردهمایی‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، تهیه بنر، پوستر، ایجاد سامانه پیامک، بلوتوث، وب سایت و راه‌اندازی و توسعه فضای مطالعاتی است.

وی تصریح کرد: برگزاری و برپایی مراسم دینی، مذهبی، ملی و انقلابی و تشکیل گروه‌های مذهبی، هنری، اردویی و غیره برای بالا بردن سطح فرهنگی مذهبی منطقه از اهداف این کانون‌ها به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ورهرام گفت: کانون‌های فرهنگی باید زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی را در این شهرستان فراهم کنند و عامل رشد و اعتلای فرهنگی باشند.

آمنه ارجمندی کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی مریوان نیز کارهای فرهنگی را در یک نگاه اجمالی در قالب فعالیت‌های قرآنی، ترویج فرهنگ مطالعه، گسترش محافل و مجامع ادبی، فرهنگی و هنری و سازمان‌های مردم نهاد، برپایی نمایشگاه‌ها، اجرای تئاتر و نمایشنامه، استفاده از شهر نوشته‌ها، برپایی جشنواره‌ها، برپایی مراسم مذهبی و ملی نام برد و گفت: کانون‌های فرهنگی باید در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.

وی اظهار داشت: توجه و اهمیت به ارزش‌ها در جامعه موجب حفظ روحیه و شور انقلابی مردم، ترویج مفاهیم و معارف اسلامی، یادآوری حماسه ایثار شهدا، جانبازان، آزادگان در دوران مختلف خواهد شد و کانون‌های فرهنگی تبلغی باید توجه به ارزش‌ها را در برنامه‌های خود لحاظ کنند.

ارجمندی استفاده کامل از فضاهای فرهنگی و مذهبی همچون مساجد و حسینیه‌ها برای ایجاد تحرک فرهنگی، تقویت مراکز فرهنگی و هنری و کمک به افزایش تولیدات این مراکز را مهم خواند و گفت: بهینه سازی و روزآمد کردن روش‌های سنتی تبلیغ و استفاده از روش‌های نوین تبلیغی، هماهنگی در تبلیغ در فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین گسترش کیفی فعالیت‌های تبلیغات اسلامی امری مهم است.

مدیرکانون فاطمه الزهراء (س) مریوان نیز در این جلسه گفت: این کانون با برگزاری مهد قرآنی آموزش آموزه‌های دینی و مفاهیم قرآنی، آموزش احکام دینی در رده سنی کودکان (وضو، نماز، روزه) و آموزش مسائل زندگی وآداب معاشرت اسلامی اقدامات مؤثری برای مخاطبان خود برگزار کرده است.

سخایی، برگزاری برنامه‌های مناسبتی را از دیگر اقدامات این کانون فرهنگی با مشارکت اعضای کانون خواند.

کد مطلب 5908769

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