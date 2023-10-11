به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ورهرام عصر سهشنبه در نشست با کانونهای فرهنگی و تبلیغی اظهار کرد: هدف از ایجاد کانونهای فرهنگی، انجام فعالیتهای آموزشی و آمادهسازی بستر مناسب برای اجرای برنامههای آموزشی است.
وی افزود: آموزش قرآن کریم، احکام، اخلاق و سایر مهارتهای فرهنگی دینی به همت کانونهای فرهنگی تبلیغی انجام میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان اعلام کرد: فعالیتهای تبلیغی کانونها نیز شامل تهیه، تدوین و ایجاد زمینه انتشار و توزیع کتب، سیدی، نشریات و جزوات مذهبی، در حوزه فرهنگ دینی به منظور فعال کردن اقشار تأثیرگذار با برپایی جلسات، گردهماییها، همایشها، نمایشگاهها، تهیه بنر، پوستر، ایجاد سامانه پیامک، بلوتوث، وب سایت و راهاندازی و توسعه فضای مطالعاتی است.
وی تصریح کرد: برگزاری و برپایی مراسم دینی، مذهبی، ملی و انقلابی و تشکیل گروههای مذهبی، هنری، اردویی و غیره برای بالا بردن سطح فرهنگی مذهبی منطقه از اهداف این کانونها به شمار میرود.
حجتالاسلام ورهرام گفت: کانونهای فرهنگی باید زمینه تقویت فعالیتهای فرهنگی را در این شهرستان فراهم کنند و عامل رشد و اعتلای فرهنگی باشند.
آمنه ارجمندی کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی مریوان نیز کارهای فرهنگی را در یک نگاه اجمالی در قالب فعالیتهای قرآنی، ترویج فرهنگ مطالعه، گسترش محافل و مجامع ادبی، فرهنگی و هنری و سازمانهای مردم نهاد، برپایی نمایشگاهها، اجرای تئاتر و نمایشنامه، استفاده از شهر نوشتهها، برپایی جشنوارهها، برپایی مراسم مذهبی و ملی نام برد و گفت: کانونهای فرهنگی باید در این زمینهها فعالیت داشته باشند.
وی اظهار داشت: توجه و اهمیت به ارزشها در جامعه موجب حفظ روحیه و شور انقلابی مردم، ترویج مفاهیم و معارف اسلامی، یادآوری حماسه ایثار شهدا، جانبازان، آزادگان در دوران مختلف خواهد شد و کانونهای فرهنگی تبلغی باید توجه به ارزشها را در برنامههای خود لحاظ کنند.
ارجمندی استفاده کامل از فضاهای فرهنگی و مذهبی همچون مساجد و حسینیهها برای ایجاد تحرک فرهنگی، تقویت مراکز فرهنگی و هنری و کمک به افزایش تولیدات این مراکز را مهم خواند و گفت: بهینه سازی و روزآمد کردن روشهای سنتی تبلیغ و استفاده از روشهای نوین تبلیغی، هماهنگی در تبلیغ در فعالیتهای رسانهای و همچنین گسترش کیفی فعالیتهای تبلیغات اسلامی امری مهم است.
مدیرکانون فاطمه الزهراء (س) مریوان نیز در این جلسه گفت: این کانون با برگزاری مهد قرآنی آموزش آموزههای دینی و مفاهیم قرآنی، آموزش احکام دینی در رده سنی کودکان (وضو، نماز، روزه) و آموزش مسائل زندگی وآداب معاشرت اسلامی اقدامات مؤثری برای مخاطبان خود برگزار کرده است.
سخایی، برگزاری برنامههای مناسبتی را از دیگر اقدامات این کانون فرهنگی با مشارکت اعضای کانون خواند.
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